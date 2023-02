François, le seul Marlovanais qui avait le sourire ce dimanche

L’ancien défenseur de Champlon, Bertrix et Givry ne s’attendait pas à reprendre aussi tôt. "Je n’avais qu’un entraînement collectif dans les jambes et je n’ai même pas participé à un bout de match amical, dit-il. J’ai profité des nombreuses absences dans le groupe pour décrocher une place sur le banc et, finalement, gratter quelques minutes. Mais il me faudra certainement encore un bon mois pour revenir pleinement dans le coup et être capable de commencer un match. Ce qui me rassure, c’est que ça revient vite."

Le temps d’une grossesse sans football, c’est long. "Mais je ne me suis jamais découragé, assure sans surprise un Pierre-Antoine François pour qui baisser les bras n’a jamais été une option, que ce soit sur un terrain ou en dehors. Je ne me suis jamais dit que j’allais arrêter le foot. Et finalement, au premier duel, je ne pensais déjà plus à cette blessure."

"Ne pas finir en roue libre"

Pierre-Antoine François revient dans une équipe de Marloie qui, après sa défaite à Aywaille, voit le Top 5 s’éloigner et qui, avec ses douze points d’avance sur Libramont, actuel barragiste, n’a plus trop de soucis à se faire pour le maintien. En clair, une formation qui va terminer ce championnat sans pression. "Cela va me permettre de reprendre calmement, sans stress, mais je n’ai pas envie qu’on termine ce championnat en roue libre, prévient Pierre-Antoine François. Nous avons cinq points de retard sur le cinquième, Mormont, que nous recevons samedi soir. Et on espère encore récupérer les trois points de Durbuy. En clair, nous avons encore notre mot à dire dans la course pour le Top 5. Mais il est clair qu’il faut faire un résultat contre Mormont. Je suis d’autant plus confiant que nous allons retrouver un groupe quasiment au complet pour la dernière ligne droite. De toute façon, personnellement, chaque minute passée sur le terrain sera bonne à prendre."

Que fera Pierre-Antoine François la saison prochaine ? Il ne le sait pas encore. Mais il se voit mal quitter le club après avoir passé les trois quarts de la saison à l’infirmerie. "La logique voudrait que je prolonge à Marloie, dit-il. Mais il y a deux questions en suspens. 1, vais-je retrouver mon meilleur niveau ? Et, 2, Frédéric Jacquemart, avec cette fichue histoire de diplôme, sera-t-il toujours l’entraîneur de Marloie ? Si les deux réponses sont positives, je n’aurai aucune raison de partir. Donc on verra. Pour le coach, j’espère qu’on aura une décision rapidement, parce que tous les joueurs sont dans l’attente."

Le sort de Frédéric Jacquemart appartient, pour rappel, à l’ACFF. Si cette dernière n’impose pas encore le diplôme UEFA A aux entraîneurs de D3 la saison prochaine, le Biévrois restera en poste la saison prochaine sur le plateau du Gerny.