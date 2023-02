Bientôt le règne de Lempereur à Libramont ?

Samedi, soit une semaine plus tard, ce n’est pas sur le banc qu’il a commencé le match. Mais bien sur le terrain, en lieu et place du titulaire habituel Charles Delmé. "Le coach m’avait dit que je recevrais du temps de jeu, mais je ne savais pas quand, dit-il. Il m’a prévenu fin de semaine dernière que je serais titulaire contre Givry."

Le jeune Chestrolais, passé par Longlier et Virton avant de débarquer chez les Mauves, a quitté la pelouse avec des sentiments mitigés samedi soir. "D’une part, je suis satisfait parce que je n’ai pas grand-chose à me reprocher. D’autre part, je suis déçu, parce qu’on doit se contenter d’un point alors qu’on s’est ménagé bien plus d’occasions que notre adversaire. Givry a tiré trois fois au but et a marqué deux fois. Je n’ai dû faire qu’un arrêt sur les 90 minutes." Un arrêt ô combien important, à 1-2. "J’étais un peu stressé à l’échauffement, mais je suis vite entré dans le match, poursuit-il. Les deux buts inscrits par Givry en début de match ne m’ont pas fait douter. Je ne pouvais pas vraiment les éviter."

À l’aise au pied

Si ses gants n’ont guère chauffé, Théo Lempereur s’est montré très rassurant, dans son jeu au pied. "À Virton, je ne dégageais quasiment jamais, dit-il. J’ai été habitué à relancer court, donc je ne me débrouille pas trop mal avec mes pieds. Maintenant, je dois prendre un peu de muscle pour m’imposer contre des adultes. Les joueurs de D3 ont un autre gabarit que les U19 interprovinciaux. Quand j’ai vu entrer le n°9 de Givry (Itoua) , qui fait deux mètres de haut et deux mètres de large, je me suis senti tout petit."

Élève en 5e secondaire à Bertrix, Théo Lempereur a, aussi, une tête de moins que Charles Delmé. Mais il compte bien pousser l’ancien keeper de Marloie et Saint-Hubert dans ses retranchements. Lorsqu’on lui demande s’il espère commencer la prochaine campagne comme n°1, le jeune gardien ne cache pas son ambition: "Bien sûr que mon objectif, même si je suis encore jeune, est de devenir le gardien n°1 de Libramont. Je vais donner tout ce que je peux aux entraînements pour gagner ma place. Ce qui est bien, à Libramont, c’est que j’ai l’occasion de jouer tous les week-ends. Je continue à me faire les dents en U19 ou en P3 avec l’équipe B. Pour les jeunes du club, ce serait bien de faire monter celle-ci en P2."

Un objectif que le club va une fois de plus devoir reporter à la saison prochaine: Libramont B a encore perdu des plumes ce week-end, contre Petitvoir, et les deux premières places semblent désormais hors d’atteinte.