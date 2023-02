Une fin de match de carnaval à Nothomb - Bleid

La première mi-temps s’est résumée en un cavalier seul du leader. Faisant circuler adroitement le ballon, profitant des longs et précis dégagements du gardien Lott, Bleid a eu le monopole du cuir, s’imposant dans les duels et dans le gain des seconds ballons. En plus de ce jeu collectif incontestablement supérieur, les hommes de Bouzoubaa ont pu aussi compter sur les prestations quatre étoiles de Nospel et Lacour, tous deux au four et au moulin. Cette période a aussi permis de découvrir Prosper Gomes, un transfuge du mercato, sorte de sosie de Ngolo Kanté. Il a stabilisé l’équipe et la défense des Pânis.

"Les consignes n’ont pas été respectées, regrette Stéphane Carlier, le T1 de Nothomb. Nous étions loin du but adverse, nous n’avions pas d’agressivité. Nos deux avants étaient hors de leur match."

Au vu de ce premier acte, on pouvait penser que les Gaumais allaient se promener en 2e mi-temps, d’autant qu’ils avaient été récompensés par un but de Lacour. Mais le second acte a repris avec un pressing très ardent et très haut de visités transfigurés. Des coups de semonce, une première occasion de Minet et un missile sur la latte de Jooris, ont redonné des couleurs aux Mauves finalement récompensés par un penalty (limite) converti par Klein. La blessure de Prosper Gomes sur la phase ayant entraîné le penalty a déstabilisé Bleid qui avait vraiment perdu de sa superbe lors de la pause.

Final débridé

La rencontre a basculé avec deux équipes qui voulaient la victoire, qui mettaient du cœur à l’ouvrage, mais il n’y eut plus grand-chose d’académique. La fin de match a été franchement débridée. Par deux fois, Bleid a repris l’avantage. Mais par deux fois, Nothomb a puni des embrassades débordantes entre les joueurs oranges pour profiter de leur déconcentration et de leurs approximations défensives.

"Nous n’alignons jamais deux fois la même équipe", constatait le placide et optimiste Mamadou Faye. "J’avais des absents et j’ai dû bricoler ma défense et faire redescendre Victor Couvreur, mon meilleur buteur, dans un rôle plus défensif, explique le T1 Bouzoubaa. Mais je ne vais pas m’en servir comme excuse. Nous avons un noyau suffisamment large que pour continuer notre marche en avant. Le match nul n’est pas scandaleux."

Du côté de Nothomb, Martin Mairlot mettait en avant le caractère et le jusqu’au-boutisme de son équipe dont il a apprécié la réaction en 2e mi-temps.

NOTHOMB: Jung 6 ; Feller 6 (60', Goose), Parisse 5, Stevenot 5 (49', Duroy), Ngassam 6 ; Laffargue 5, Jooris 6, Minet 6 (77', Copus), Van Leeuwen 5 (84', Gena) ; Klein 6, Mairlot 6.

BLEID: Lott 6 ; Simon 6, Faye 5, Gillieron 5, Lakhal 5 ; Gomes 8 (54', Makaci) (69', Uyttersprot), Gulin-Madernas 6, Couvreur 6 ; Nospel 7, Lacour 8, Grairi 5 (52', Khardoune).

Arbitre: M. Collin. Assistance: 130.

Cartes jaunes: Stevenot, Goose, Faye, Couvreur,

Carte rouge: Duroy (89').

Buts: Lacour (21', 0-1), Klein (59', sur penalty 1-1), Couvreur (62', 1-2), Mairlot (63', 2-2), Lacour (89', sur penalty, 2-3), Ngassam (90', 3-3).

21', Lacour s’échappe dans le dos des défenseurs et devance la sortie du gardien Jung, un peu hésitant (0-1).

53', tir de Jooris sur la transversale.

59', Mairlot s’affale dans le rectangle. Penalty transformé calmement par Klein (1-1).

62', Couvreur coupe la trajectoire d’un centre de la droite et bat imparablement Jung (1-2).

63', Mairlot prend la défense centrale pâni de vitesse et s’en va battre Lott (2-2).

89', Duroy met fin à une situation confuse dans le rectangle en mettant sa main pour empêcher le ballon de rentrer dans le but. Carte rouge et penalty transformé avec flegme par Lacour (2-3).

90', la meilleure défense de la série s’emmêle les pinceaux, le ballon arrive à Ngassam qui conclut de près (3-3).