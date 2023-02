Un match disproportionné sur le papier puisque Mont détient la lanterne rouge, mais pas sur le parquet. Malgré les difficultés rencontrées, l’équipe gaumaise fait la bonne opération en revenant à la hauteur de Dison, le leader, qui a été accroché par Sainte-Ode. "Le score final est flatteur pour nous, avoue même le coach Stevy Lenoir. On n’a pas bien joué et Mont aurait mérité au minimum un point, mais il faut parfois se sortir de ces matches pièges." Les Tintignolais font la course en tête durant toute la partie, mais les Montois égaliseront par deux fois avant de finalement laisser filer les visiteurs (2-3).

MF Etalle 7 – Aubel 8

Beaucoup d’émotions pour cette rencontre, quelques heures après le décès du coach stabulois Bruno Debray. Son équipe avait à cœur de réaliser une grosse prestation pour lui rendre hommage. Et elle l’a fait. Lavaux ouvre la marque dans les premiers instants. Les deux formations se répondent pour amener la marque à 5-5 pour la pause. Verger et Arnould pensent mettre Etalle sur les bons rails en début de second acte, mais Aubel revient, égalise, puis arrache finalement la victoire en fin de cette partie importante pour le maintien. Alors que Nougarede et Verger ont eu l’opportunité de faire le break. On notera les quatre nouveaux buts d’Arnould qui dépasse ainsi le cap de la trentaine cette saison.

Futsal G4 Sainte-Ode 2 – Dison 2

"Une magnifique prestation, se félicite le responsable bastognard Donovan Hinck après ce partage face au leader. Cela prouve qu’avec de la détermination, de l’envie et en étant organisé, on peut faire de belles choses." Les Saint-Odois prennent le premier acte à leur compte et auraient même pu (dû) faire le break durant une mi-temps qui est conclue sur le score de 2-1 avec un but de C. Louvins et un joli solo du gardien Ninane côté local. À la 38’, N. Louvins se blesse alors qu’il était dans une grande soirée. L’égalisation verviétoise tombera ensuite (2-2).