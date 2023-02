La première demi-heure est équilibrée. Muric trompe le jeune Hensmanns d’une frappe des 20 m (1-0, 31'). Quatre minutes avant le repos, Marion égalise (1-1). Les Verts redémarrent la deuxième période pied au plancher. Un penalty converti par Dell les met aux commandes (2-1, 47'). Magnette conclut un beau mouvement collectif (3-1, 55'). Goffinet puis Moussebois dans les arrêts de jeu alourdissent la marque (5-1, 67' et 90').

Ethe B 4 – Halanzy 0

Philippe Gomrée était satisfait de son équipe: "Je disposais cette fois d’une équipe compétitive. Il n’y a pas eu photo. On les a bien cadenassés en milieu de terrain." Il ne faut que vingt secondes à Brichard pour ouvrir le score (1-0). Petit double la mise (2-0, 26'). Cinq minutes avant le repos, Schoore la triple (3-0). Dans les arrêts de jeu, Brichard s’offre un doubé (4-0).

Waltzing 2 – Toernich 3

Edwin Muller, joueur de Toernich, savourait la bonne opération réalisée: "Un week-end basique s’est transformé en week-end champagne. Le titre commence à trotter dans les têtes. La victoire est méritée." Waltzing débute bien le match mais c’est Toernich qui se procure la première opportunité. Un coup franc mal dégagé par la défense permet à Mahoudeaux d’ouvrir le score (1-0, 21'). Martin égalise dans la foulée en envoyant le cuir en pleine lucarne sur coup franc (1-1). Une erreur de Didier permet à Rostenne de mettre le leader aux commandes juste avant le repos (1-2). Toernich redémarre bien le second acte. L. Muller creuse l’écart (1-3, 55'). Waltzing pousse pour revenir en ajoutant un attaquant supplémentaire. Boudabza relance le suspense (2-3, 82'). Grâce à cette victoire dans le derby arlonais, les Toernichois comptent maintenant neuf points d’avance sur leurs poursuivants.

Tontelange B 1 – Saint-Mard B 3

Lucas Thiry trouvait l’addition salée pour son équipe: "Il y avait beaucoup d’espaces libres de chaque côté. Nos opposants ont été très réalistes. Ils frappent trois fois et mettent trois buts. On a essayé de reconstruire de l’arrière. Le score est forcé." Magnette profite d’une erreur de la défense des Spurs (0-1, 8'). À la demi-heure, Vouel double la mise. Cinq minutes avant le repos, Thiriot creuse l’écart (0-3). Il faut attendre les dix dernières minutes pour voir Delrue sauver l’honneur des Visités (1-3, 82').

Rachecourt 4 – Ste-Marie/Semois 1

Kevin Lefevre, le coach des Rachecourtois, était dithyrambique sur la prestation de son équipe qui a réalisé l’exploit du week-end: "On a livré un match exceptionnel. La victoire est méritée. On s’est vraiment battu les uns pour les autres. On a galvaudé énormément d’occasions en deuxième mi-temps." Le premier acte est pour Sainte-Marie. A. Habay reprend un centre venu de la droite (0-1, 15'). Bojonca égalise d’une frappe croisée (1-1, 31'). Juste avant le repos Correia met les Rouges aux commandes (2-1). Dès la reprise, Bojonca lobe Desmarets des 30 mètres (3-1). Close réalise une belle parade. Monté au jeu, Gilmer fixe le score dans les arrêts de jeu (4-1).

Athus 0 – Messancy B 5

Omar Berkane, le joueur-entraîneur des Zèbres, était satisfait: "le match a été assez physique. Le jeu était haché, mais on a bien géré. On a maîtrisé la rencontre du début à la fin." Le gardien des Métallos se loupe sur corner et Tibesar en profite (0-1). Une mauvaise relance du portier permet à Grandjean de doubler la mise (0-2). Après le repos, Wagner réalise une belle parade. Grandjean puis Tibesar s’offre un doublé (0-4). Douret, sur penalty, donne au score une allure de forfait. Les Messancéens rejoignent Sainte-Marie à la deuxième place.

Meix-le-Tige 0 – Signeulx 4

Pour ce duel de bas de tableau, Meix disposait de tout juste onze joueurs dont son président Pascal Gilles. Dès la 5', un très beau relais entre A. Desjardin et Fonck permet au premier d’ouvrir le score (0-1). Meix se découvre pour égaliser et, en contre-attaque, Fonck en profite pour filer au but et glisser le ballon à Pierret (0-2, 19'). Le passeur se transforme en buteur sur un centre de Pagani (0-3, 32'). Après le repos, Meix contrôle le match avec l’aide du vent. A. Desjardin est accroché dans le rectangle. Pagani transforme le penalty (0-4, 62'). Les Canaris décrochent ainsi leur deuxième succès.