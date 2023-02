P1: Ethe s'en sort bien face à un Vaux réduit à 10

Il suffisait de lire la feuille de match pour se rendre compte que ce duel entre Cassidjes et Novillois allait se dérouler entre équipes sérieusement déforcées. Plusieurs pions importants manquaient à l’appel des deux côtés et les coaches avaient dû revoir leur dispositif. "Avec les absences chaque semaine, la dynamique du groupe est sans cesse cassée", se plaignait Nando Mendoza, le T2 et… attaquant d’Ethe, rentré aux avant-postes pour les dernières minutes du match. Alors, est-ce à cause des absences ou du vent glacial ? Toujours est-il qu’on a assisté à une première demi-heure totalement soporifique au stade Charles Servais ce dimanche ! Approximations, déchets techniques, passes manquées… rien de bien enthousiasmant à se mettre sous la dent avant l’ouverture du score par Joachim. Jusque-là, les rares velléités offensives étaient pourtant à mettre au crédit des visiteurs. Heureusement pour eux, juste avant la pause, A. Noël redonnait au score une allure plus logique sur une belle ouverture d’un Nicolas Bauduin au four et au moulin ce dimanche.