Si Diallo a ouvert le score pour les Visétois, Gasparoto lui a répondu dix minutes plus tard, les deux équipes rentrant aux vestiaires dos-à-dos.

Breda donnait l'avance à Meix à 20 minutes du terme mais Thomas parvenait à égaliser à la 85ème avant que Boulton ne crucifie les Gaumais dans les toutes dernières secondes (3-2).

**

Mormont est passé par la sensation inverse face à Durbuy. Amrous pensait bien avoir fait le plus difficile en ouvrant le score à la 40ème mais Durbuy égalisait sur penalty juste avant les citrons par Amisi. De manière surprenante, Ntalagana donnait l'avance aux Durbuysiens à un quart d'heure du terme. Il ne restait que deux minutes dans le temps réglementaire lorsqu'Amrous inscrivait son second but personnel, sur penalty cette fois, avant que Dardenne ne délivre les locaux une minute plus tard (3-2).

**

Habay doit se contenter d'un point face à Ciney après avoir pourtant rapidement ouvert le score par Serwy. Claude, sur penalty, a égalisé dès la 21ème minute. Les Habaysiens restent quatrièmes.

**

De son côté, Marloie se voit dépasser par son hôte du jour, Aywaille. Un seul but a été inscrit par Colson au quart d'heure. Les Aqualiens, avec plus de réalisme, auraient pu marquer davantage alors que les Famennois n'ont pas été suffisamment dangereux.

**

Enfin, en P1, Ethe s'impose de justesse face à Vaux. Joachim a donné l'avance aux Cassîdjes contre le cours du jeu à la 38ème minute mais Noël a méritoirement égalisé avant la rentrée aux vestiaires.

A dix minutes du terme, Saintmard a inscrit le but libérateur pour le leader (2-1).