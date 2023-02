Mormont-Durbuy: une porte défoncée et les Orangés à deux doigts de la cata

Avec Durbuy, on sait qu’on doit s’attendre à tout. Avant la rencontre, impossible d’encoder la feuille de match. Finalement les arbitres ont accepté que les Rouge et Noir rentrent une feuille de match griffonnée sur un bout de papier. Par contre, l’équipe composée majoritairement de joueurs parisiens, a rentré une copie très propre tant sur le plan de la qualité de son jeu que du comportement général de ses joueurs. "C ’est une très belle équipe, avec des joueurs techniques et Amisi, un centre-avant de grande qualité", a constaté le T1 de Mormont Philippe Médery. À une minute de la fin, les Parisiens de Durbuy menaient 1-2. Ce n’était pas volé même si Mormont avait enfin mis son bleu de travail dans la dernière demi-heure, pour faire le siège de l’excellent gardien Westerlain. Mormont, au bord d’une défaite catastrophique contre la lanterne rouge, a trouvé le moyen de renverser la vapeur en soixante seconde et de s’approprier, un peu chanceusement, trois points importants. La frustration des joueurs de Durbuy était évidemment terrible, persuadés qu’une faute avait été commise sur l’un des leurs, lors du but de la victoire signé Boumedienne.