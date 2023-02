Malia Jacquemin à nouveau championne de Belgique

Malia Jacquemin a décroché les lauriers nationaux ce dimanche, à Laeken. L’athlète dampicourtoise, sacrée l’an dernier chez les cadettes 1re année, a de nouveau émergé cette fois, en cadettes 2e année. Deuxième de la course, elle n’a été devancée, de peu et comme à la Cross Cup de Diest, que par la prometteuse Fran Van Hollebeke qui concourait, elle, dans la catégorie des cadettes 1re année. Mais pour ce qui est des jeunes filles de son âge, Malia Jacquemin n’a laissé aucune place au suspense. Sa dauphine, Catho Van Weyenberg, a en effet été renvoyée à 21 secondes. Et Pauline Detournay, qui l’avait privée du titre francophone à Hannut, accusait, elle, un retard de 42 secondes.