Lola Lepère est (enfin) repassée au-dessus de 4 m

Elle l’attendait depuis tellement longtemps. Deux ans et demi déjà. En août 2020, Lola Lepère, alors âgée de 15 ans et trois mois, avait franchi une barre à 4 m au saut à la perche. Une performance qui lui avait valu alors de se hisser en tête de la hiérarchie mondiale des moins de 16 ans. Et à la 6e place des moins de 18 ans. Mais la suite lui aura valu pas mal de désagréments. À cause du Covid. Et d’une blessure surtout. Une fracture de fatigue qui l’a finalement conduite sur la table d’opération en décembre 2021. Depuis lors, et après sa revalidation, elle est revenue progressivement dans le coup, mais souffrait néanmoins d’une sorte de blocage psychologique en compétition, qui l’empêchait de franchir à nouveau une hauteur qu’elle passait pourtant à l’entraînement.