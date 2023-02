Rebondissements et grosse bousculade dans le sommet Nothomb – Bleid

Le match au sommet entre les deux premiers ne les a pas départagés. Pourtant à la 89’, les Pânis ont cru tenir le bon bout avec un penalty transformé par Lacour et l’exclusion de Duroy. Ils ont probablement trop fêté une victoire qui leur tendait les bras en se déconcentrant et en encaissant l’égalisation dans les dernières secondes sur une grosse approximation défensive. Au coup de sifflet final, les acteurs ont gâché la fête alors que le match avait été très correct, en se lançant dans une échauffourée et une bousculade générale. Habay-la-Vieille (0-3 à Tintifontaine) et Aubange (5-2 contre Jamoigne) en ont profité pour grignoter une partie de leur retard sur les deux échappés.

Division 2B

Florenville arrache le nul sur le fil contre Ochamps

Premiers points perdus à la maison pour Florenville qui aurait même pu être battu puisque le but égalisateur de Mouton, sur corner, est tombé à la dernière seconde. Ochamps menait 0-1 au repos grâce à un but de Robin Schroeder. Le RAF, mieux dans le match ensuite, a failli égaliser, puis aurait pu concéder le 0-2 sur les répliques visiteuses avant d’arracher un point in extremis.

Avec ce partage, Florenville voit Libin prendre la tête du classement avec un point d’avance. Ochamps est troisième, à trois unités de Libin qui s’est imposé 3-0 face à Sainte-Ode. Neuvillers pourrait prendre la troisième place ce dimanche en cas de succès à Corbion.

Division 2C

Le trio de tête confirme

Les trois premiers se sont imposés de concert ce samedi. Le surprenant Gouvy B n’a pu entraver la marche en avant du leader, même quand celui-ci a été réduit à dix à l’heure de jeu, après l’exclusion de Jérôme Roberty. Le leader, qui menait alors 0-1 (Lalloyer), a encore ajouté deux buts via Diouf et Rasquin avant que S. Burton ne sauve l’honneur en fin de partie. Victoire nette aussi pour Nassogne, second du classement, qui s’est imposé 0-3 à Houffaloise B et pour Marloie B, troisième, qui a mis un but de plus à Petit-Han (0-4).

On notera encore le succès d’Halthier aux dépens de Roy (4-1). L’équipe locale a cependant dû patienter jusqu’aux 20 dernières minutes pour faire la différence, notamment grâce à un doublé de Bomboir.

Division 3A

Autelbas émerge après le repos

Une seule rencontre au menu samedi soir. Elle s’est soldée par la victoire nette et logique d’Autelbas face à Aubange B (5-1). Les banlieusards arlonais, accrochés au repos (1-1), ont tout de même dû attendre la seconde période pour faire la différence via Dell, Magnette, Goffinet et Moussebois.

Division 3B

Leader au repos

Toutes les rencontres se disputent ce dimanche dans cette série. Bouillon, le leader, n’aura même pas à combattre pour conforter sa place dès lors qu’Assenois B, son adversaire du week-end, a déclaré forfait.

Division 3C

Libramont B et Ochamps B font du surplace

Quatre rencontres au programme de ce samedi avec plusieurs équipes de la colonne de gauche en action.

Tellin n’aura douté que cinq minutes face à Namoussart, Kebemen ayant répondu à l’ouverture du score de Lardot. Mais Bihain puis Lardot à nouveau ont mis le leader sur du velours, le but tardif de Pigeon confortant encore plus la victoire visitée (4-1). Dans la course à la deuxième place, Libramont B ne réalise pas une excellente opération face à Petitvoir (1-1). Dominateurs, les joueurs de Kevin Touillaux sont tombés sur un Simon Pierret des grands soirs. Le gardien petitvaurien a grandement contribué au point pris par les siens en sortant une demi-douzaine de ballons chauds. La victoire d’ores et déjà acquise par forfait de Bras laisse les Mauve et Blanc en dehors du top 3.

Ochamps se méfiait de Haut-Fays. À juste titre puisque les Orangés ont mené à deux reprises avant de concéder l’égalisation à vingt minutes du terme. Mais les Ochamptois ont manqué une kyrielle d’occasions (2-2). Enfin, Bertrix poursuit sa bonne passe depuis la reprise en disposant assez aisément de Sainte-Marie Wideumont (4-0).

Division 3D

Heyd prend la place de dauphin

Victorieux vendredi de Nassogne B, Bourdon a suivi sans pression le duel entre ses deux plus proches poursuivants, Champlon et Heyd.

À domicile, les Étoilés l’ont logiquement emporté et prennent la place du dauphin (3-0). Pourtant en réussite contre les équipes du haut de tableau, les Rossoneri n’ont pas fait le poids. Menés 2-0 au quart, les Champlonais n’ont pas su réagir en seconde période. Les trois buts heydois sont tombés sur des phases arrêtées. Derrière, Rendeux a été neutralisé par Harre-Manhay B à domicile (1-1). Ce dimanche, Bomal a donc l’occasion de consolider sa 4e place en prenant trois points d’avance sur les Rendeusiens en cas de victoire face à Mormont B. Enfin, succès probant de Roy B (0-10) en déplacement à Bande. C’est la première victoire des Roligris depuis l’arrivée de Cyril Jordens sur le petit banc.

Division 3E

Tout ce dimanche

Pas de match hier soir dans cette série. Tout se jouera ce dimanche, à l’exception de la rencontre Lierneux – Cobreville, sanctionnée d’un forfait (5-0).