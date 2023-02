Heyd domine Champlon et s’empare de la deuxième place

Pourtant à l’aise dans les matches au sommet, Champlon n’a pas fait le poids chez son plus proche poursuivant. Dans le premier quart d’heure, deux corners de Petitjean, repris par Vincent et Talbot mettent Heyd sur les bonds rails (2-0). Les Rossoneri n’arrivent pas à réagir et la situation se corse quand leur gardien Gérard voit rouge à l’heure de jeu. Heyd terminera aussi à dix suite au second carton jaune de Harzimont, avant que Boclinville ne clôture les débats sur le buzzer (3-0).