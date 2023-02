Habay cale encore à la maison

Et pourtant, après dix minutes de jeu, Habay, avec trois changements dans le onze par rapport à l’équipe qui avait pris les trois points à Meix, semblait avoir réalisé le plus difficile en ouvrant le score, d’une très jolie façon, grâce à Serwy. ". Ouvrir le score était idéal, mais ensuite, nous avons reculé, nous avons agrandi l’espace entre les lignes et l’adversaire en a profité. Mais c’est la base du football", souffle Samuel Petit.

Un peu trop brouillon en possession, Habay va se faire rejoindre quand Antoine, qui avait déjà alerté Reichert en croisant un peu trop sa reprise quelques instants plus tôt, s’écroule dans un contact avec Reyter dans le rectangle. Un contact jugé fautif par l’arbitre, pas par le clan habaysien. "Habay dit qu’il n’y a pas faute ? Le contact est là, c’est sifflable, répond pour sa part Tom Antoine. C’est moi qui vais chercher le contact ? Disons que je joue bien le coup, mais je ne triche pas."

Faute ou pas, Jérôme Claude s’en moque en transformant le penalty. Tout est à refaire pour une équipe de Habay où Molinari a trop souvent décroché au lieu de rester comme point d’appui face à des Cinaciens qui n’ont finalement quasi rien concédé sauf en fin de premier acte. Une première fois par Léonard qui, déporté sur la droite du rectangle, voit sa frappe être déviée par Monteleone sur le haut de sa transversale.

Une deuxième fois par Ansion qui récupère un corner quelques mètres devant le rectangle, contrôle et reprend en un temps. Battu, Monteleone est sauvé par son poteau.

Au deuxième acte, sur un terrain toujours très compliqué, Habay aura multiplié les mauvais choix sans jamais amener le danger dans le rectangle cinacien.

Avec quarante points, Habay reste quatrième, mais voit Richelle prendre cinq points d’avance. Les Habaysiens manquent aussi l’opportunité de donner un petit coup de pouce à Meix et Libramont dans la lutte pour la descente. "Nous avons opéré des changements pour essayer d’amener quelque chose, mais nous pouvions jouer deux heures sans marquer, peste Samuel Petit. Ciney a formé un bloc solide, a fait son boulot et mérite son point."

Habay: Reichert, Deom, Vialette, Reyter, Ansion (57’, Jaspierre), Poncelet (77’, Grevisse), Toussaint (57’, Lecomte), Copette, Serwy (78’, Brevers), Leonard, Molinari.

Ciney: Monteleone Boujabout, Boudjemaa, Kersten, Bruckner, Henrotaux (88’, Despas), Bwangombo (64’, Jadot), Otte, Antoine (80’, Hanneuse), Claude, Pajaziti (67’, Lambrecnts)

Arbitre: Dylan Henrot

Buts: Serwy (9’, 1-0), Claude (21’, 1-1).

Carte jaune: Antoine

Assistance: 60 Note du match: 5,5

9’, après une belle construction habaysienne, Serwy hérite du cuir sur la droite. L’ailier rentre sur son pied gauche et enroule dans la lucarne. Superbe (1-0).

21’, Antoine s’effondre dans le rectangle avant même d’arriver dans le duel avec Reyter. L’arbitre signale le point de penalty. Claude transforme (1-1).

41’, Ansion récupère un corner, contrôle et reprend. Le cuir termine sur le poteau.