Abattu par le final des débats, Philippe Petit, le coach de Meix, ne voulait pas voir son équipe plus belle qu’elle n’a été.

"On a connu une entrée en manière très compliquée et cela aurait pu très mal tourner pour nous si Richelle avait ouvert la marque après quelques secondes de jeu. Durant toute la première mi-temps, je me suis demandé quelle équipe avait vraiment un urgent besoin de points ? On ne ressentait pas la mentalité nécessaire afin de décrocher un résultat positif chez une formation de haut de tableau. Je n’ai pas reconnu mon équipe jusqu’à l’ouverture de la marque de nos hôtes. Après ils ont un peu lâché prise et l’on a pu égaliser."

Cette efficacité, les visiteurs la confirment en prenant les commandes ensuite. Avant de voir Rausin maintenir les siens en vie après un énorme arrêt face à Erdeljan (68e). "On a montré plus d’envie et de construction en deuxième mi-temps, tout en signant des contres plus aboutis."

Ce qui n’a pas empêché le dénouement fatal que l’on connaît.

"Comme cela avait déjà été le cas à Rochefort, on n’a pas su maintenir un bon résultat chez un cador. Ici, il semble qu’un hors-jeu flagrant non signalé permet à nos hôtes d’égaliser. Et sur le but de la victoire, une autre position irrégulière existe peut-être. Ces décisions nous coûtent peut-être trois points importants. Même si le contenu n’a pas été de haut vol, on n’est plus en position de s’attarder sur la qualité du jeu. Ce qu’il nous faut, ce sont des points. Et là on est très déçu du scénario de ce match perdu sur le fil. "

Meix-devant-Virton accuse une huitième défaite à l’extérieur, mais conserve quatre unités d’avance sur Libramont qui occupe le premier siège de descendant.

RICHELLE: Rausin ; Leroy, Simon, B. Halleux (65’, Thomas), Pezzin ; Custinne, Diallo, Zougar (82’, Spano); Meys (65’, Lanckhor), Vélégan (86’, Lang), Boulton.

MEIX-DT-VIRTON: Brolet ; Schmit, Blaise, Bechet, T. Day ; Walelo (57’, Limpach), Laurent, Gasparoto (85’, Jacques); Breda, Dewalque (85’, Gomree), Puffet (57’, Erdeljan)

Cartes jaunes: Simon, Bechet, Laurent

Arbitre : M. Fernandes

Les buts: Diallo (18’, 1-0), Gasparoto (33’, 1-1), Breda (67’, 1-2), Thomas (82’, 2-2), Boulton (91’, 3-2)