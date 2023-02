Et derrière elle, c’est un duo luxembourgeois qui a complété le podium. Chloé Herbiet et Juliette Thomas ont en effet terminé respectivement aux 2e et 3e places de cette course. On attendait la Famennoise, déjà très en vue dans les précédentes épreuves de Cross Cup. Un peu moins la Gaumaise, mais celle-ci a montré, au bon moment, qu’elle était revenue à son meilleur niveau après son incident au départ des 10 km de Valence il y a quelques semaines.

Dans cette course, le tandem Rooms – Herbiet s’est assez rapidement détaché tandis que les autres coureuses étaient réduites à lutter pour la médaille de bronze. Dans ce contexte, Juliette Thomas a réussi la course idéale. Placée dans la foulée de Victoria Warpy, elle a accéléré au bon moment pour distancer celle-ci d’une dizaine de secondes. "Je venais pour un top 5, commentait-elle au micro de Sporza, mais quand j’ai vu que le podium était jouable, j’ai tout donné."

Quant à Chloé Herbiet, elle se disait "super-contente de cette médaille d’argent. Je connais la valeur de Lisa et j’étais déjà contente de pouvoir rivaliser avec elle. Cette 2e place me va très bien et me permet de penser qu’un jour peut-être, je pourrai conquérir les lauriers."

Cet épisode rappelle en tout cas celui de 2021 quand Juliette Thomas et Lucie Grandjean s’étaient hissées sur le podium national aussi, mais en cross court alors.