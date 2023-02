Bovigny n’est pas résigné malgré sa fin prochaine

Halthier B 0 – Bovigny 5

Malgré l’annonce de la fin du club dans quelques semaines, les joueurs de Bovigny continuent à jouer le coup à fond. Et hier, ils n’ont pas fait dans le détail face à Halthier B. Les buteurs maison s’en sont donné à cœur joie avec deux réalisations pour Brica et pour Clause alors que Da Silva a inscrit le cinquième but de la journée.

Compogne 2 – Bourcy 1

Un derby partagé et engagé qui a finalement souri à l’équipe locale, mais qui est resté indécis jusqu’au bout. La première période sera fermée, malgré une latte de Bourcy et il faudra une faute du gardien Roelens sur Musiaux pour offrir un penalty à Compogne. Greg Debout transforme (1-0). À l’heure de jeu, Demuynck a deux grosses occasions dont un envoi qui frappe la barre. À dix minutes du terme, Lanfant sort de sa zone pour placer un tir croisé qui fait mouche (2-0). Koeune réduit l’écart dans la foulée avant que le visiteur Guissen ne soit exclu pour avoir retenu Collet qui partait au but (2-1).

Montleban 1 – Salm 2

"On a vraiment trop de blessés pour l’instant et à force de tirer sur la corde, à un moment donné, elle casse", regrettait Vincent Caprasse, le coach local. Montleban ouvre pourtant la marque sur un corner repris victorieusement par Cougnet (1-0). Le ballon est à peine remis en jeu que Bomboir profite d’une glissade d’un défenseur local pour aller rétablir l’égalité (1-1). À l’heure de jeu, un ballon de Meulders va entraîner un cafouillage et Claisse va donner la victoire à ses couleurs d’une frappe hors de portée du gardien (1-2). En fin de match, le portier de Salm va préserver les trois points de son équipe.

Sibret 1 – Sart B 2

Le début de rencontre est catastrophique pour les locaux. Blum plante un doublé et Sibret est mené de deux buts à la mi-temps (0-2). "On a poussé en 2e période, on met un but grâce à Preser qui prend le meilleur sur son défenseur avant de placer une frappe gagnante, mais par la suite, on n’arrivera pas à trouver la solution", détaille Maxime Choffray, le T1 de Sibret. De son côté, Sart a eu l’occasion de planter un 3e but sans y arriver.

Sainte-Ode B 2 – Witry 2

Match nul logique pour deux équipes qui ont eu l’occasion de faire la différence. Les locaux vont prendre les devants grâce à un but de Collard (1-0). Witry va inverser la tendance grâce à un doublé de Messine (2-1). Finalement, Sainte-Ode va aller chercher le point du partage par l’intermédiaire de Cenné.

Vaux-Noville B 1 – Givry B 4

"Pas une grande prestation de notre part, mais on prend les trois points ; l’essentiel est là", analysait Quentin Hatert du côté de Givry. Chisman est le premier à se mettre en évidence, ouvrant la marque avant de voir Dewalque la doubler (0-2). Givry (en photo Julien Lindt) va continuer sa marche en avant et le seul but de Vaux-Noville sera d’ailleurs un auto-goal de Ianuzzi alors que les deux autres buts ont été inscrits par Lhermitte et Chisman qui a planté ainsi sa 2e rose de l’après-midi (1-4).

Lierneux 5 – Cobreville 0 (fft)

Les visiteurs, en panne d’effectif, n’ont pas fait le déplacement. "Je n’ai que neuf joueurs disponibles dont trois éléments de réserve, regrette le coach Georges Remi. Des blessés, des suspendus et même deux cas de Covid."