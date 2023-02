Athus-Messancy décroche son deuxième point de la saison dans le derby

Dans le quatrième set, Athus a craqué avant de voir le Stabulois dérouler dans le tie-break. "Cette équipe a montré plus de rigueur et plus de concentration que nous, résume Anna Schwartz . Elle a très bien joué durant le quatrième set et elle a bien débuté le tie-break puisque nous étions menées 4-8. Et le Stabulois mérite la victoire étant donné les deux derniers sets. Mais c’était un beau match."

Chez les Messieurs, on notera la défaite, logique, d’Athena. Les Salmiens s’inclinent (3-0) à Olne.