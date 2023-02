3C: Carlsbourg gagne et maintient la pression

Bertrix 4 – Ste Marie Wid. 0

Bertrix poursuit son brillant parcours depuis la reprise et trouve l’ouverture après seulement 4 minutes par Bodelet. Kochanski double la mise au retour des vestiaires. Sainte-Marie pense réduire le score mais l’arbitre signale un hors-jeu. Fries tue tout suspense après l’heure de jeu avant que le jeune Rossignol n’inscrive son premier but pour les Baudets en fin de rencontre sur son deuxième ballon.

Ochamps B 2 – Haut-Fays 2

Les Ochamptois peuvent se mordre les doigts après une rencontre où ils auront manqué une kyrielle d’occasions. Haut-Fays bénéficie d’un penalty avant le quart d’heure, converti par Stevenin. Chastain répond dans la foulée mais sur un nouveau contre, Schmetz rend l’avance aux hommes d’Anthony Deward (1-2, 26'). Ochamps pousse pour revenir mais se montre maladroit. Finalement, c’est l’expérimenté Nicolas Arnould qui égalisera à une vingtaine de minutes du terme.

Tellin 4 – Namoussart 1

Victoire confortable du leader, qui n’aura douté que l’espace de cinq minutes, juste après l’égalisation de Kebemen, qui avait répondu au but de Lardot inscrit au quart d’heure. Mais Bihain, avant le repos, puis Lardot à nouveau après l’heure de jeu, ont mis les Tellinois dans une position plus confortable. Pigeon inscrira un dernier but en fin de rencontre.

Neuvillers B 3 – Orgeo B 0

Joli succès des Noir et Blanc, qui en plus de bien contrer les velléités orgeotoises, se sont montrés efficaces. Lemaire inscrit les deux premiers buts, à la demi-heure, puis peu après la reprise. Gebka pliera définitivement la rencontre à l’entame du dernier quart d’heure.

Warmifontaine 1 – Saint-Pierre 1

Saint-Pierre débute mieux la rencontre et finit par trouver la faille à la 23e minute, par Pierson (0-1), après avoir eu plusieurs occasions auparavant. Les Orangés continuent de pousser mais sans créer de danger.

Après la pause, Warmifontaine prend de plus en plus confiance et se crée deux occasions franches, sans parvenir à conclure. Dans les dix dernières minutes, Knaebel récupère le ballon dans l’axe et décoche une frappe qui va se loger sous la latte (1-1). Saint-Pierre perd deux nouveaux points avant de recevoir Ochamps.

Carlsbourg 3 – Libin B 0

Carlsbourg remporte un succès mérité mais qui a eu du mal à se dessiner. Libin contient les assauts visités durant le premier acte mais concède un penalty à peine revenu sur la pelouse pour le second. Le capitaine Lucas Rézette le transforme (1-0). On retrouvera le même Rézette à deux reprises pour s’offrir un hat-trick parfait. Carlsbourg conserve deux points d’avance avant le choc face à Bras de dimanche prochain.

Bras 5 – Bouillon B 0 (forfait)

Bouillon ne disposait que de six joueurs disponibles ce dimanche. Le forfait était dès lors inévitable.