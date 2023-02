2C: Melreux-Hotton n'est pas mort

Houffaloise B 0 Nassogne 3

Victoire logique des Nassognards qui restent dans la course au titre alors que les Houffalois sont coincés en bas de tableau. Peu après la demi-heure, Gérard est touché dans le rectangle. J. Philippe se charge de la conversion du penalty (0-1). W. Philippe fait le break avant l’heure de jeu. Il reste quelques instants à jouer quand Pereira, qui venait d’entrer, force l’auto-goal (0-3).

Gouvy B 1 Harre-Manhay 3

"Un score un peu forcé, estime le coach gouvyon Nicolas Lemaire. Je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. On prend deux buts sur phases arrêtées. Harre-Manhay a été très réaliste, et nous pas assez. On a eu la maitrise du ballon pendant tout le match sans être réellement dangereux. À noter le très bon arbitrage de Grégory Godfroid, le CQ de Harre-Manhay." Il ne faut pas attendre une demi-heure pour voir l’ouverture du score de Lalloyer (0-1). À l’heure, Harre est réduit à dix après l’exclusion de Roberty. Diouf double la mise quelques instants plus tard (0-2). Rasquin confirme même la tendance et il faudra attendre les derniers instants pour voir Burton sauver l’honneur (1-3).

Petit-Han 0 – Marloie B 4

"On peut être déçu de la sévérité du score, avoue le coach local Sébastien Magnée. Nous avons raté de nombreuses occasions alors que nos adversaires n’ont eu que leurs buts comme opportunités." Petit-Han a beaucoup galvaudé et notamment durant le premier acte avec Destrée qui ne transforme pas un penalty. Vers l’heure de jeu, un coup franc lointain de Warnier surprend l’arrière-garde locale (0-1). Barazouk s’offre alors le hat-trick parfait pour prendre trois bons points (0-4)

Tenneville 2 – Aye 3

L’inconstant Tenneville confirme son irrégularité. En début de partie, Limbioul profite d’une hésitation du gardien local (0-1). En réaction, le revenant Pirlot (première titularisation après une opération des croisés) rétablit la parité, puis N. Leboutte enroule juste avant la pause (2-1). à l’heure de jeu, Aye rétablit la parité grâce à Dominé (2-2). Il reste un quart d’heure à jouer quand Lecaillié centre en retrait vers Dominé (2-3)

Waha-Marche 0 Melreux-Hotton 2

Trois points très importants pour les Melreusiens dans la course au maintien. "Je n’ai pas retrouvé l’envie des dernières semaines chez mes joueurs alors que les adversaires étaient venus pour arracher les points qui leur sont nécessaires", commente Kévin Dachelet, le coach de Waha. Peu d’occasions dans cette partie et il faut attendre la 37e pour voir Thirion jaillir après un corner (0-1). Dans les derniers instants, Melick dépose dans le but, le gardien local l’ayant délaissé pour soutenir ses attaquants.

Mageret 0 – Érezée 3

Les Noirs et Jaune confirment leur position dans le haut du tableau. Dès la 2’, Fievet remporte son duel face à Spoiden (1-0). Même action un quart d’heure plus tard, mais cette fois c’est le portier local qui a le dernier mot. Erezée aura encore une belle opportunité grâce à Léonard. Une seule occasion pour Mageret quand Zune trouve Bock qui centre, mais Louis est trop court. Après la pause, Mageret va mieux. Delperdange frappe sur le gardien. À la 82’, Louis tackle et le ballon touche son bras. Le penalty est transformé par Fievet (0-2). Dans les derniers instants, Gillet ne peut éviter l’auto-goal (0-3).