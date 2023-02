Premiers points perdus à la maison pour Florenville qui aurait même pu être battu puisque le but égalisateur de Mouton, sur corner, est tombé à la dernière seconde. Après vingt-cinq premières minutes assez hachées, Ochamps ouvre le score. Sur un coup franc pour Florenville, Baudot dégage de la tête. Clément Jourdan récupère et lance Robin Schroeder qui s’en va fixer Manderrier d’une frappe croisée (0-1). Dominante lorsqu’elle décidait d’aller chercher son adversaire très haut, la troupe de Sébastien Ricci voit ensuite Albert frapper à côté. En seconde période, Florenville est mieux dans le match. Blandin oblige Golinvaux à intervenir du pied avant que G. Schroeder ne joue les pompiers de service. Golinvaux sort encore le grand jeu pour repousser un ballon de F. Blandin. Il reste dix minutes quand Gourmet croit tuer le match en reprenant un coup franc de Jourdan. Le ballon termine au fond, mais Mr Boelen signale un hors-jeu. Albert, Gillet et G. Schroeder auront encore le ballon du 0-2 au bout du pied, mais sans pouvoir tromper Manderrier. Des ratés qui se payeront cash, mais ça, vous le saviez déjà. Avec ce partage, Florenville voit Libin prendre la tête du classement avec un point d’avance

Libin 3 – Sainte-Ode 0

Libin profite du partage de Florenville pour prendre la tête, avec une longueur d’avance sur le RAF, qui compte toujours un match en moins. Face à Sainte-Ode, les Libinois n’ont pas traîné. Moins de deux minutes de jeu et Delahaut, de la tête, donne déjà l’avance aux siens (1-0). Libin fait le break à la demi-heure. Khelfi s’infiltre dans l’axe avant de lober Francis (2-0). Lanners croit réduire l’écart, mais son but est annulé pour hors-jeu. Au second acte, Hotua, qui avait déjà été dangereux un peu plus tôt, est accroché dans le rectangle. L’attaquant se fait justice (3-0). Dans le final, il manque une pointure à Cavelier pour planter le quatrième.

Orgeo 4 – Paliseul 1

Après deux revers, Orgeo, où Jean-François Rossignol est en pleine réflexion pour l’an prochain, retrouve des couleurs. "Il fallait gagner avant d’aller à Florenville et Neuvillers car derrière, cela se rapprochait", dit Jean-François Rossignol. Sans forcer, Orgeo décroche trois points logiques même si les Orgeotois ont eu la vie plus facile après vingt minutes et la rouge de Quoilin pour un accrochage sur Plainchamp. Déom ouvre le score au premier acte. À la reprise, Dubois trompe Burgraff. Déom, d’une patate dans la lucarne, et Debroux, de la tête, corsent l’addition. Sur penalty, C. Poncelet sauve l’honneur (4-1).

Les Bulles 1 – Bercheux 9

Promenade de santé pour Bercheux qui a pourtant été mené 1-0 après le but de Huet. Une avance qui va fondre comme neige au soleil puisque Bercheux va passer la seconde: 1-6 au repos, 1-9 au final. Les buteurs ? Clausse (4), Vermierdt (3), Gravé et Bossicart. "Le score aurait encore pu être plus lourd", dit Didier Gourmet.

Corbion 4 – Neuvillers 3

La surprise de la journée. Neuvillers, où Laurent Dessé sera T1 l’an prochain, manque l’occasion de se rapprocher des trois premières places. "Nous venons de foutre une saison en l’air en quarante-cinq minutes, peste Christophe Jacquemin. Je suis dépité. Et pourtant, cela fait des semaines que je dis que ce déplacement sera compliqué." Après deux ratés de Nicolas, Neuvillers ouvre le score par son attaquant vedette. Murego enfonce le clou (0-2). Si Gérard réduit l’écart, avant la pause, V. Lemaire redonne de l’air (1-3). "Et cela peut-être 1-6 au repos", glisse Christophe Jacquemin. Mais voilà, en seconde période, le match change. Survolté, Corbion, poussé par un public chaud comme la braise, inverse la tendance en vingt minutes. G. Naud réduit l’écart, Gonzague égalise et dans la foulée, G. Naud s’offre le but de la victoire (4-3). "Nous n’avons jamais su réagir. Nous aurions dû obtenir un penalty pour un accrochage sur Nicolas, mais la seconde période était nulle", soupire Christophe Jacquemin.

St-Hubert 1 – Rossignol 0

Mauvaise opération dans le bas de tableau pour Rossignol tandis que Saint-Hubert reste à la cinquième place avant d’aller à Ochamps samedi. Le seul but du match tombe après 20 minutes quand Marchal reprend un centre de Claude (1-0). Hinck touche le poteau avant que Foury, au petit rectangle, ne manque le coche. Le score ne bougera plus malgré une dernière occasion pour Chardome.

Grandvoir 1 – Wellin 0

Service minimum pour Grandvoir où Thibaut Noël a signé pour l’an prochain. Dominateurs pendant nonante minutes, les Cerfs ont galvaudé un paquet d’occasions et sont finalement passés devant à l’heure de jeu grâce à une reprise de Belhommet sur corner (1-0). Le score ne bougera plus malgré un penalty pour Grandvoir. Penalty manqué par Toussaint. Notons que Kevin Cavelier et Arthur Charlier ont signé à Wellin.