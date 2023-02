"Mentalement, il va falloir être concentré dès le départ et le rester pendant les 40 minutes, avance Marc Hawley. Lommel est une équipe jeune et c’est le danger avec ces équipes. Surtout en déplacement et encore plus en Flandre. Il faut entrer directement dans le match, pour ne pas qu’elle s’emballe et prenne confiance. "

Marc Hawley a vu jouer Lommel (vidéo) contre Waregem et Gembo. "Il faut se méfier, surtout chez eux, insiste-t-il. Ce n’est pas une mauvaise équipe. C’est jeune, mais pas aussi jeune que Charleroi, c’est costaud, avec de la taille et ça court vite. Mais ils ne jouent qu’à sept ou huit."

Un style de jeu qui ressemble tout à fait à celui de… Neufchâteau. "En effet. C’est intéressant. Mais je pense que nos grands sont un peu plus mobiles. De toute façon, on ne changera pas notre façon de jouer."