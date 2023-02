Un épatant Arnaud De Lie deuxième du Nieuwsblad

Tout au long de la semaine, il ne s’est pas passé une journée sans qu’il ne fasse les gros titres de la presse nationale et même internationale. Ainsi L’Équipe lui a, à nouveau, consacré un reportage vendredi, le présentant comme "le nouvel épouvantail du cyclisme".

Avant le départ, à l’interview pour la chaîne flamande, Arnaud se montrait très cool, expliquant simplement qu’il avait de très bonnes jambes, tout comme son ami et mentor Victor Campenaerts.

Et il fallait en avoir de bonnes jambes aujourd’hui sur les 207 km de cette édition du Nieuwsblad entre Gand et Ninove.

À plus de cent km de l’arrivée, derrière l’échappée matinale composée de sept baroudeurs dont Louis Blouwe (Bingoal WB), les Jumbo ont tenté le coup de force, avec six des leurs. Arnaud les a suivis dans ce premier coup de force, avant de se relever comme la plupart des autres ténors.

Une chute

Coup de théâtre à 51 km de l’arrivée avec une chute du Lescheretois dans un virage. Presque un remake de la FAC !

S’il remonte vite sur sa machine, Arnaud devra mettre pied à terre un rien plus tard et changer de vélo, avant de se lancer seul en poursuite et de recoller au prix d’un gros effort quatre km plus loin. Impressionnant !

Las, un peu plus tard, c’est son poisson pilote attitré, Jasper De Buyst, qui mord le bitume.

La nervosité monte d’un cran, les chutes se succèdent (Turgis, Sénéchal…).

Arnaud, lui, signe une montée inouïe du Molenberg avec Wellens, Pidcock, Laporte, notamment.

Cette fois, la bataille pour la gagne est pleinement engagée. Le Hollandais Van Baarle, l’Italien Jonathan Milan, le Français Mathis Le Berre flanqués d’un lieutenant d’Arnaud, Florian Vermeersch prennent la clef des champs à 37 km de la ligne, alors que Rémy Mertz reste bien présent dans le peloton.

Milan lâche le premier, Vermeersch peu après. Van Baarle n’est plus flanqué que du Français, rescapé de l’aventure matinale…

Le Berre calera dès la montée du Mur alors que Wellens joue son va-tout. Mohoric, Laporte et… un phénoménal De Lie l’accompagnent. Le quatuor rapplique à une quinzaine de secondes du leader, mais la présence derrière son équipier Christophe Laporte complique, évidemment, la situation de ses trois autres compagnons.

Le transfert de Jumbo offre ainsi pour sa première course de l’année un superbe cadeau à ses nouvelles couleurs. Arnaud, lui, au bout d’un sprint d’enfer, termine 2e, malgré le retour sur le fil du peloton.