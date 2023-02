Avec Hatert et Lahrach, un autre Longlier qu’au 1er tour

Face à des Chaumontois méconnaissables, en l’absence de Goosse, Hinck, Vieuxtemps et Wattiaux, les Longolards ont le bon goût, comme la semaine précédente à La Roche, de convertir en buts leurs deux premières tentatives. Cueillis à froid, les Bleus s’enfoncent en fin de première période en offrant deux cadeaux à des Longolards qui n’en avaient nul besoin. Cobraiville, parti à la cueillette aux champignons sur une sortie aérienne, puis les frères Schinckus, roulés dans la farine par Lahrach, permettent à Longlier de s’envoler avant le repos (4-0).

Le joueur-entraîneur chaumontois ne tarde pas à faire son autocritique: il cède sa place à la pause. Mais les trois changements opérés durant l’entracte ne changeront évidemment en rien l’issue du débat. Pire, le marquoir atteindra un score de forfait à l’heure de jeu quand Veriter, après un une-deux parfait avec Lahrach, enroulera le ballon dans la lucarne de Cobraiville. Chaumont boira le calice jusqu’à la lie, terminant la partie à dix après la sortie sur blessure de Martin, alors que les quatre remplacements avaient déjà été effectués. Un vendredi noir !

Seulement trois points séparaient les deux formations, au coup d’envoi. Le trou est fait, désormais. Et ce Longlier-là, un brin décevant au premier tour, redevient un sérieux candidat au podium. Toujours aussi solide (meilleure défense de la série avec 15 buts encaissés, 6e clean sheet ce vendredi soir), la troupe de Damien Tucci fait feu de tout bois depuis les retours de Hatert et Lahrach, qui n’affichaient avant la trêve que trois titularisations à eux deux. Le talent et la roublardise du premier, combinés aux qualités de pivot du second, rendent la phalange ardennaise autrement plus complète qu’au premier tour. Il faudra compter avec elle.

LONGLIER: Brault 6 ; Van Den Eynde 6, Fourny 7, Cravatte 7, Roman 7 ; Bréjard 6, Perreaux 6 (46’, Bihina 6), Hatert 8 (46’, Veriter 7) ; Lahrach 7 (60’, Nicolas), Debehogne 7 (65’, Furdelle), Toussaint 5.

CHAUMONT: Cobraiville 4 ; Jor. Schinckus 4, Jon. Schinckus 4 (46’, C. Goosse 6), Copine 5 (46’, Marotte 6) ; Mahoux 5, Mathot 5, Marenne 6 (46’, Lapraille 6), Martin 5 ; Noppe 5 (55’, Colback 6), Marthus 6.

Arbitre: Fr. Lejeune. Assistance: 120.

Cartes jaunes: Toussaint.

Buts: Debehogne (12’, 1-0) ; Fourny (19’ et 41’, 3-0) ; Lahrach (45’, 4-0) ; Veriter (57’, 5-0).

12’, Loïc "Modric" Hatert adresse un ballon parfait dans le dos de la défense, de l’extérieur du pied. Debehogne devance Cobraiville et place du plat du pied (1-0).

19’, Fourny, en renard des surfaces, place un pointu dans le coin du but (2-0).

41’, coup franc en chandelle de Hatert. Cobraiville se loupe et Fourny, de la tête, s’offre le doublé (3-0).

45’, Lahrach vole le ballon à Jon. Schinckus, élimine le frère de ce dernier et s’en va battre Cobraiville (4-0).

57’, Veriter s’appuie sur Lahrach et enroule au deuxième poteau (5-0).