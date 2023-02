Une échappée d’une vingtaine d’hommes a tenu le peloton en respect jusqu’au bout. William Lecerf termine 23e, mais voit à présent Mulubrhan, le champion d’Afrique sur route 2022 et 2023, et l’Italien Walter Calzoni, classé dans la même seconde, le devancer. Willaim a concédé 15 et 9 secondes à ses rivaux dans la montée finale.

Cette septième étape était considérée comme l’une des plus difficiles de cette édition du Tour de Rwanda. Elle ne comportait que 115 km, mais se terminait par deux ascensions du Mont Kigali, l’arrivée se situant au bout de 500 mètres à plus de 8%.

Le Tour du Rwanda se termine demain. Avec une dernière étape de 75 km à peine qui s’annonce très nerveuse avec trois hommes sur deux secondes pour le gain du maillot jaune. Cette dernière journée propose plusieurs secteurs pavés, dont le Mur de Kigali….