Pluie de buts entre Sart et Messancy, Gouvy s'empare provisoirement de la tête

En attendant Ethe qui joue ce dimanche, sans être grandiose, Oppagne a été chercher les 3 points qu'il fallait contre Assenois, pour occuper temporairement la tête du classement

Dans la lutte pour le maintien, on note la victoire logique et plus que méritée de Freylange contre Bastogne, les Ardennais étant inexistants au point de ne jamais inquiéter le gardien sudiste. Tandis que La Roche ne compte pas abandonner de sitôt la lutte, à l'image de ces trois points acquis dans les tout derniers instants à Houffalize.

Enfin en D3B ACFF, le partage entre Libramont et Givry ne fait aucun heureux pour ces deux équipes menacées de relégation et en manque de points. On notera tout de même la belle réaction des Libramontois qui, très rapidement menés de deux buts en 1ère période, ont su rattraper leur retard et arracher l'égalisation dans les dernières minutes de la partie.

Les résultats:

Libramont – Givry 2-2

Buts: Boussate (5', 0-1), Kambuania (12', 0-2), Lefort (49', 1-2), Dury (82', 2-2)

Bastogne – Freylange 0-3

Buts: Huberty (25', 01), Hentcho (40', 0-2), Déom (84', 0-3)

Sart – Messancy 5-3

Buts: Boulangé (40', 1-0), Murtezi (44', 2-0), Beaujean (47', 3-0), Hoarau (51', 3-1), Gouman (66', 3-2), Mehmety (86', 4-2), Shabani (87', 5-2), Guzman (92', 5-3)

Oppagne – Assenois 2-1

Buts: Raskin (25', 1-0), Bonjean (55', 2-0), Leva (71', 2-1)

Houffalize – La Roche 1-2

Buts: M. Dubois (53', 0-1), Bichet (89', 1-1), Prévot (90', 1-2)