Longlier (P1): Damien Tucci dément avoir prolongé

"Il n’y a encore rien de fait, assure le technicien français. Je prendrai ma décision vendredi." Ce qui le fait hésiter ? "La structure du club, dit-il. Je veux que le club travaille en profondeur au niveau de la formation. Depuis le départ d’Aurélien Huberty, il manque quelqu’un pour chapeauter les équipes d’âge. Or la formation doit être la priorité pour moi, si on veut travailler sur du long terme. Avec les infrastructures qui sont les siennes, le club se doit de développer une vraie politique de formation. Si on veut accéder à la D3 dans le futur, il faut une équipe de U19 interprovinciaux derrière. Nous avons des gamins de 17 ans dans l’équipe comme Augustin Roman et Raoul Toussaint, qui nous amènent beaucoup de satisfactions. Mais ils n’ont pas été formés à Longlier. Dans le futur, je ne veux plus aller chercher des jeunes à gauche à droite. Je préfère qu’ils soient produits au club."