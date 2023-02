Remy 6,5 Solide derrière, il a fait parler son métier. Il a aussi mis le nez à la fenêtre dans la dernière demi-heure et n’a pas été loin d’égaliser.

Cassaert 5 Sacrifié sur l’autel du changement tactique au repos. Il n’a pas été véritablement hors du coup pendant 45 minutes, mais son placement est un peu déficient sur le premier but.

Bourdin 5,5 Plus à l’aise comme arrière gauche après le repos que comme défenseur central gauche avant. Mal placé sur le premier but, il a essayé d’amener offensivement dans les 45 dernières minutes.

Lesquoy 4 Une première compliquée. Il a eu du mal à trouver une complémentarité avec Bourdin pour bloquer efficacement le flanc gauche. Et n’a jamais pu se trouver en bonne situation pour apporter offensivement. Il a cédé sa place dès le repos.

Delorge 4 Trop loin de M’Barki sur le but d’ouverture. Quelques timides intentions, sans plus. Remplacé lui aussi au repos.

Sylla 5,5 Il joue simplement, il gagne des duels, mais pourrait amener plus de présence et d’impact sur le jeu.

Doué 5,5 Disponible, souvent au ballon, sans pouvoir véritablement créer du danger. Paradoxalement, on l’a moins vu après le repos.

Mabella 6 Il n’a pas compté les kilomètres, il a forcé le penalty du 2-1, il s’est montré incisif, notamment dans la dernière demi-heure, mais il a un peu trop péché dans le dernier geste ou raté quelques dribbles.

Abdallah 6 Combatif devant. Il aurait pu marquer à deux reprises, mais la réussite ne lui a pas souri.

Mboyo 5,5 Il transforme calmement le penalty. Très peu servi au premier acte, il a néanmoins fait une bonne utilisation des ballons qu’il a reçus. Il a manqué un peu de tonus dans la dernière demi-heure.

Vinck 6 Entré au repos, il s’est évertué à jouer le plus haut possible sur son côté, distillant quelques centres.

Masangu 6,5 Une bonne entrée aussi. Il a gratté pas mal de ballons et les a plutôt bien distribués.

Droehnle 6,5 Entré également pour la 2e période, il a joué aussi verticalement que possible et avec plus de précision que lors des précédentes semaines.

Kilic 6,5 Combatif, assez clairvoyant. Ses meilleures minutes avec Virton.