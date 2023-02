"Pas un bon contrôle, pas une bonne passe, aucune envie, pas de combativité, dit-il. La mentalité est catastrophique. On dirait des moutons. Je suis dépité. Je suis gêné pour les quelques supporteurs présents. Nous étions en retard sur tous les ballons, on n’effectuait aucun effort. Certains ne sont pas investis à fond."

Difficile de donner tort au gardien bastognard tant son équipe a été fantomatique face à 13 valeureux Freylangeois où le trésorier Romain Dechamps et le deuxième gardien Julien Jacquet étaient sur le banc. Luka Lapraille, lui, a pu remiser sa tenue dans son sac sans qu’elle ne soit tâchée. La maigreur offensive du Léo conjuguée à un manque de révolte peut faire craindre le pire à cette formation bastognarde.

"On dépend toujours des équipes de D3 évidemment et moi j’y crois toujours, poursuit Nicolas Labranche. Mais si on affiche le même visage, la fin de saison sera longue."

Les Mauves, eux, signent une quatrième victoire cette saison et quittent pour la première fois l’une des trois dernières places du classement. Ils ont pu compter sur un Kevin Huberty efficace, un but et deux assists, pour faire la différence.

"Nous avons été consistants sans concéder une seule occasion, explique le capitaine freylangeois. J e tire mon chapeau aux 13 gars qui sont toujours là. La mentalité est formidable malgré tout ce qui se passe. Comme j’ai aussi dit à certains joueurs, cette fin de saison est l’occasion de se montrer pour trouver un club. Le maintien ? On sait que la situation en D3 ne permet pas trop de rêver. La suite ? Je n’ai rien à dire sur l’avenir de l’équipe."

Mais en affirmant que certains doivent se montrer, Kévin Huberty ne laisse planer aucun doute, Freylange ne devrait plus aligner d’équipe la saison prochaine. En attendant, tous veulent partir avec les honneurs. Avec l’état d’esprit de ce samedi et les qualités de certains, nul doute que ce Freylange-là pourra encore engranger.

BASTOGNE : Labranche 6, Pignon 5, Gruslin 5, Jourdan (17’, Hougardy 5), Muller 4, Belche 5, Dufays 6 (84’, Barchid), Chisogne 5, Tchinde 4 (70’, Étienne), Camara 5, Macoir 5.

FREYLANGE : Lapraille 6, Gengler 6, Duracak 6, Mendes 4, Verger 5, Déom 7, Zervakis 6 (86’, R. Dechamps), Braconnier 6, T. Dechamps 6, Huberty 8, Hentcho 6.

Arbitre: M. Rode.

Assistance : 40.

Note du match: 5.

Cartes jaunes: Dufays, Mendes, Pignon.

Buts : Huberty (25’, 01), Hentcho (40’, 0-2), Déom (84’, 0-3).

25’, coup franc plein axe, Huberty frappe en puissance (0-1).

40’, Huberty délivre un coup franc pour la tête d’Hentcho esseulé au petit rectangle (0-2).

84’, Huberty décale Déom qui place sous Labranche (0-3).