En match d’alignement, l’équipe féminine de Jamoigne n’a pas laissé passer l’occasion de renouveler son bail en Superdivision pour la saison prochaine. Pour rappel, le 21 janvier dernier, Minérois avait annoncé tardivement qu’il n’effectuerait pas le déplacement en raison des chutes de neige survenues dans la région liégeoise ce week-end-là. Si dans un premier temps, Jamoigne avait envisagé d’introduire une plainte, la volonté de prouver sa valeur à la table avait finalement pris le dessus. Minérois se déplaçait sans sa première joueuse, Anne-Catherine Godefroid et avec une C4 comme troisième joueuse. Insuffisant pour inquiéter une équipe gaumaise qui ne baissera pavillon que deux fois, Aurore Lamberty et Eva Giannini étant vaincues par Maïté Heyeres. Chloé Chomis n’a, quant à elle, guère été inquiétée.

Avec 10 points d’avance et plus que cinq journées à disputer, Jamoigne ne peut désormais plus être dépassé par Minérois au classement. Son maintien en Superdivision est donc officiel.

Jamoigne: Chomis (As9) 3, Lamberty (B2) 2, Giannini (B4) 2

Minérois: Heyeres (B2) 2, Lambiet (B4) 0, Famerée (C4) 0