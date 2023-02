2A | Bleid ne réussit pas à décrocher Nothomb

La première mi-temps est à l'avantage des Pânis, qui rentrent aux vestiaires avec une avance d'un but, inscrit par l'inévitable Lacour. Après la pause, Nothomb sort les muscles, est plus entreprenant offensivement et réussit par rétablir la parité grâce à Klein sur penalty. Bleid arrive à prendre l'avantage au marquoir à deux reprises via Couvreur et Lacour, mais à chaque fois, Nothomb a su égaliser grâce à l'aide de Mairlot.