Stoffler, persuadée de pouvoir battre Étalle avec Athus

Pendant six ans, Perrine Stoffler a usé ses genouillères au Stabulois. Avant d’arrêter le volley. "J’attendais un heureux événement. Et je ne comptais pas reprendre, j’avais vraiment envie de prendre du temps pour ma famille. Finalement, c’est Hélène Pirenne qui m’a convaincue de venir à Athus, souffle Perrine Stoffler. Puis il y avait la présence de Jean-François Collet. C’était mon coach à mes débuts à Aubange, je l’avais retrouvé au Stabulois et je l’ai donc encore maintenant à Athus. Si je le suivrai encore s’il change de club ? Non non, je suis bien à Athus (rires)."

"L’an passé, nous aurions parfois pu jouer assises"

Dernières au classement, les Sudistes gardent espoir. "Est-ce que nous avons une chance de prendre des points face au Stabulois ? Oui, j’en suis convaincue. Je pense que nous pouvons prendre des points contre tout le monde, assure Perrine Stoffler. Nous faisons jeu égal à chaque match ou presque."

Mais alors, comment expliquer que les filles de Jean-François Collet n’aient pas encore gagné le moindre match cette saison ? "Parce que nous manquons d’expérience et nous ne parvenons pas à relever la tête lorsque nous prenons deux ou trois points dans la vue, râle Perrine Stoffler. Nous manquons d’un leader sur le terrain. Si une fille sombre, tout le monde sombre."

Mais n’allez pas croire que les défaites entament le moral de Perrine Stoffler. "Nous savions que ce serait compliqué. Mais c’est bien plus agréable que l’an dernier où nous aurions pu jouer assises dans certains matches, lance l’Athusienne. L’an dernier, nous n’avions même pas besoin de nous concentrer dans certains matches. Nous rigolions entre nous pendant un échange, nous faisions passer la balle de l’autre côté et le point était pour nous. Cette année, nous apprenons. Au match aller face au Stabulois, nous n’avions pas touché une balle. Je suis prête à parier que ce sera totalement différent ce samedi. L’objectif de la fin de saison ? Gagner au moins un match."