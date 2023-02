Les 20 premières minutes sont pour l’équipe du chef-lieu, qui domine territorialement, mais ne parvient à créer réellement le danger devant Regnier. Le dernier rempart de Gouvy n’a qu’une intervention à effectuer, face à Protin, qui n’obtient qu’un corner. La différence, c’est la façon dont les coups de coin seront bottés, et exploités, par les deux équipes. Rien de bon du côté arlonais, alors que les hommes de Bertels se montrent bien plus dangereux. Ils vont d’ailleurs en profiter pleinement en fin de premier acte, via Gillard et Burton qui s’imposent dans le petit rectangle au nez et à la barbe de Collin et son arrière-garde. Un Collin (gêné ?) furibard sur l’action.

Gouvy fait mouche une deuxième fois juste avant la rentrée aux vestiaires. À nouveau sur phase arrêtée, un penalty calmement transformé par Adam.

Le coup de grâce pour Arlon ? Pas du tout. Les ouailles de Guy François vont relancer le match en début de deuxième mi-temps, sur un coup franc magistral signé Lamotte. Mais les Arlonais ne menaceront guère plus Regnier. En face, Gouvy reste dangereux et De Sousa, maladroit, rate une occasion 3 étoiles pour mettre fin au suspense. Des Arlonais frustrés et une rentrée aux vestiaires quelque peu chahutée.

ARLON: Collin 6, Moutschen 5, Lejeune 5, Vazzana 5 (86’, Sicaja), Cachbach 5, Dillenbourg 5 (68’, Aigbedion), François 5 (80’, Poncelet), Lamotte 6, Rocca 4, Protin 5 (77’, V. Hausman), Lakaye 5.

GOUVY: Regnier 6, Gillard 7, Devillet 6, Andrianne 7, Georgis 6, Grommen 6 (72’, De Sousa Cardoso), Adam 7 (86’, Schmitz), Zitella 5, Burton 6, Geurde 6 (52’, Lemma), Delvaux 5 (75’, Joseph).

Arbitre: M. Gérard.

Assistance: 100.

Note du match: 5.

Cartes jaunes: Lejeune, François, Lamotte, Noël (coach adjoint), Geurde, Schmitz.

Carte rouge: Cachbach (95’, 2 CJ)

Buts: Burton (39’, 0-1), Adam sur pen. (44’, 0-2), Lamotte (56’, 1-2).

39’, au coup de coin, côté gauche, Adam renverse pour Geurde, qui relance le cuir plein axe, au petit rectangle. Gillard émerge de la tête et Burton conclut. Collin galope vers le juge de ligne pour manifester son mécontentement, mais le but est validé (0-1).

44’, sur une frappe, M. Gérard siffle une faute de main de Lakaye dans la surface. Adam ne tremble pas (0-2).

56’, au coup franc, des 30 m, Lamotte ne se pose pas de question et place le cuir hors de portée de Regnier (1-2).