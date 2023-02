Mardi soir, le sac de William Schmit était moins lourd que d’habitude

Après son 1/21, Assenois a en tout cas retrouvé des couleurs. "Le sac était moins lourd en allant à l’entraînement mard i, sourit le défenseur d’Assenois. Cette victoire, elle a aussi fait beaucoup de bien dans les têtes car nous sortions d’une très mauvaise période. Ce qui a changé samedi dernier ? Nous avons marqué les premiers, en livrant 35 très bonnes minutes au niveau de l’organisation. Généralement, quand nous encaissons, nous avons du mal à relever la tête. Oppagne ? Il faut prendre des points contre tout le monde. Au match aller, Oppagne arrache le nul sur une phase litigieuse. Et en Coupe, nous perdons sans être ridicules. Je suis persuadé que nous pouvons revenir d’Oppagne avec quelque chose si tous les facteurs sont réunis."

Arrivé d’Ethe cette saison, William Schmit voit ses anciens équipiers en tête de la série. "Des regrets ? On pourrait le penser en regardant le classement, mais non. Je pars du principe qu’il ne faut pas vivre avec des regrets. Encore moins en ce qui concerne le football. Et j’espère bien aller prendre des points à Oppagne, pour donner un petit coup de main à mes potes de Gaume, note l’arrière latéral. Si je vais prolonger à Assenois ? Nous sommes en discussion. Je ne suis pas le genre de joueur à rester un an dans un club avant de partir ailleurs. Donc, les chances que je prolonge l’aventure sont plus grandes que celles de me voir partir. Cela devrait être officiel dans les prochains jours."