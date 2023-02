Jasper Jérouville, le jeune qui monte à Libramont

Jasper Jérouville, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

J’ai 17 ans, je réside à Sberchamps. J’ai débuté le football à Saint-Pierre, club de mon village, je suis ensuite passé par Bertrix puis Virton vers l’âge de 10 ans. Ensuite, je suis venu à Libramont lorsque Virton a cessé les équipes de jeunes. Depuis, j’évolue en inteprovinciaux.

Vous attendiez-vous à disputer aussi rapidement des rencontres de D3 ?

Pas vraiment, mais les absences de défenseurs centraux ont amené le coach à me donner ma chance. Depuis le début de saison, je m’entraînais une fois par semaine avec l’équipe A et je suis présent chaque fois depuis début 2023. L’an dernier, j’avais disputé le deuxième tour avec l’équipe B, mais mon équipe habituelle est celle des U19.

Comment jugez-vous vos débuts ?

Je ne suis pas mécontent, j’ai disputé une bonne rencontre face à Ciney, mieux que les autres fois où j’ai pu jouer. Le fait d’évoluer avec Julien Robinet, qui parle beaucoup, a facilité ma tâche. Et la présence de Nicolas Grandjean a aussi été précieuse. Je gagne en confiance, mais je sais que je dois être patient.

Libramont lutte pour sa survie, un jeune comme vous ne préfère-t-il pas que le club évolue en P1 pour avoir davantage de temps de jeu ?

Quoi qu’il arrive, ce sera bénéfique. Si on descend, on risque d’avoir du temps de jeu évidemment. Mais rester en D3 pourrait permettre de progresser plus rapidement. J’ai remarqué que le niveau était solide, cela me plaît et je ne peux qu’évoluer en me frottant à des joueurs de qualité. Et je ne pense pas que les joueurs vont lever le pied en cette fin de saison. Si l’équipe descend, c’est qu’elle ne méritait pas de se sauver.

Que manque-t-il à Libramont pour enchaîner les victoires ?

Cela se joue souvent sur des détails. À Ciney, on pouvait mener au score. Mais à 1-0, on n’a pas senti une énorme révolte. Il faut se dire qu’un but encaissé peut facilement être remonté. Face à Givry, on n’a pas le choix, nous devons gagner, peu importe la manière et les joueurs alignés.