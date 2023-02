Tout à fait. C’est un beau défi sur le plan mental et de la maturité. Durbuy dispose de joueurs qui peuvent faire la différence individuellement. L’organisation collective n’est par contre pas la première qualité de cette formation. Nous devrons en profiter et ne pas nous désorganiser nous-mêmes. La rencontre aller avait été compliquée, c’est l’occasion de voir les progrès réalisés dans nos rangs.

Une victoire conforterait une place dans le top 5, c’est devenu un objectif d’y rester ?

Oui, à partir du moment où le maintien est assuré, on se prend au jeu du top 5 et du tour final. Notre saison est déjà réussie, mais si on pouvait y ajouter une cerise sur le gâteau, ce serait merveilleux. Nous sommes à notre place, on a volé des points à personne. Et en jouant à notre niveau face à Ciney ou Sprimont, nous pourrions compter quelques unités supplémentaires.

Lo Monte va rester

Après les revers face à Richelle et Rochefort et les neuf buts encaissés, vous avez douté ?

Pas du tout, nous devions réagir à La Calamine, nous l’avons fait. Les deux défaites étaient forcées dans les chiffres, mais une troisième de rang nous aurait sans doute plongés un peu dans le doute.

Vous disputez votre troisième saison à Mormont et vous êtes le joueur le plus utilisé par Philippe Medery, vous avez trouvé chaussure à votre pied ?

Tout à fait, j’ai trouvé les valeurs humaines que je cherchais et c’est de plus en plus rare à notre niveau. Je me sens comme un poisson dans l’eau dans ce club. Sportivement, je m’y retrouve aussi, Philippe Medery cible son recrutement et la sauce a bien pris. Tout est réuni à Mormont pour que l’on se sente bien.

Vous allez donc prolonger ?

Oui, je vais rester à Mormont, nous avons eu une discussion informelle et on devra officialiser tout cela. Mais je ne vois rien qui pourrait m’empêcher de rester. Si on pouvait retrouver des conditions d’entraînements normales, je serai le plus heureux des joueurs. On attend que cela bouge, mais cela prend beaucoup de temps.