En fin de saison, Wesley Ajavon quittera Habay pour les USA

"Le but, c’était de jouer au foot et d’entamer d’autres études en même temps, explique le Virtonais, âgé de 21 ans. Jusqu’en juin dernier, je suivais un master en informatique à Luxembourg. J’ai réussi la première année, mais je me suis rendu compte que ce n’était pas trop mon domaine. Je voulais autre chose. J’ai saisi cette possibilité avec l’agence Boost-usa dont s’occupe Brice Baillet. C’est assez nouveau, je suis d’ailleurs le premier à en profiter."

Le joueur de Jamoigne, frère de l’ex-Givrytois Blaise Baillet, a mis cette agence sur pied il y a peu en effet, avec l’objectif d’attirer de jeunes footballeurs vers les universités américaines (comme cela se fait aussi avec l’athlétisme par exemple). Et Wesley Ajavon va donc pouvoir profiter d’une belle expérience à l’étranger. Mais avant cela, il compte bien aider Habay à terminer le plus haut possible cette saison, en D3.