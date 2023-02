Aaron Harvey a choisi la D2 pour ne pas avoir des regrets

Si Aaron Harvey reste confiant, le meneur sait que derrière, tout le monde est en train de prendre des points. "Il faudra gagner les rencontres face aux concurrents directs et puis, décrocher des succès contre des équipes de première partie de tableau comme face à Tilff ce dimanche. A la maison, nous sommes capables de battre tout le monde, poursuit le Chestrolais. J’ai confiance en l’équipe. Comment expliquer nos prestations en dent de scie ? Franchement, je ne sais pas trop. Nous sommes capables d’avoir des très bons moments, mais aussi des moments où tout est très mauvais. Et malheureusement, ce sont ceux-ci qui sont les plus nombreux cette saison. Dans une rencontre de quarante minutes, tu as des moments où tu es moins bien. Mais nous, dans ces moments-là, nous sommes en dessous de tout."

Et quand les choses ne tournent pas, les Chestrolais ont tendance à perdre leur esprit collectif. "Au final, c’est la frustration qui l’emporte car tout le monde sait que nous pouvons mieux jouer, dit Aaron Harvey. Nous avons tendance à trop vite baisser les bras. "

Cette semaine, Aaron Harvey a annoncé qu’il se concentrerait uniquement sur la D2. "Combiner D2 et R1, cela devenait vraiment compliqué avec mes obligations professionnelles, confie l’intéressé. Trois entraînements et deux matches par semaine, c’est beaucoup. Et même physiquement, c’est difficile. Mieux d’être sur le banc en D2 que dans le cinq de base en R1 ? J’ai mis du temps pour prendre ma décision, j’ai bien réfléchi, j’ai pesé le pour et le contre. De mon point de vue, la D2, c’est plus intéressant, même si je n’ai aucune garantie au niveau du temps de jeu. Mais j’avais envie de vivre une saison en étant totalement dans le groupe. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais."