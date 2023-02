Quentin Cravatte n’a manqué que 27 minutes cette saison

Ce que Quentin Cravatte amène dans cette équipe longolarde ? Une bonne dose d’expérience. Et un des qualités de leader. "Un rôle dans le vestiaire ? Je n’hésite pas à parler, avoue celui qui pratique aussi le trail. Mais j’aime aussi aller vers des gars quand je sens que je peux leur donner deux ou trois conseils même si je n’ai pas la science infuse hein ! Est-ce que la mise en place tactique et le coaching me manque ? Pas du tout pour le moment. Et pour tout vous dire, je n’y pense même pas tellement je me plais dans ce rôle de joueur."

Il reviendra au coaching, mais il a encore envie de jouer

À sept points de la deuxième place, avec un match en moins, Longlier n’est pas loin du haut de tableau. "Mais la priorité est d’assure le maintien. Si six équipes descendent, nous sommes les premiers sauvés, note Quentin Cravatte. Donc, tâchons d’abord de prendre nos distances par rapport à ce bas de tableau. Et en gagnant face à Chaumont, nous ferons une bonne opération. Et en gagnant, fatalement, tu te rapprocheras des équipes situées devant toi."

Dans une semaine, Damien Tucci donnera sa réponse pour continuer à Longlier. En cas de non-prolongation du tacticien français, Quentin Cravatte pourrait-il prendre du galon ? "Déjà, j’espère que Damien va rester, glisse l’ancien mentor d’Ochamps. Ensuite, le coaching, je sais que j’y reviendrai un jour, mais je ne veux plus combiner le fait de jouer et d’entraîneur. Or, là, j’ai encore vraiment envie de jouer. Maintenant, si Damien annonçait son départ que le club me sollicitait, je réfléchirais, mais je n’ai pas envie de me poser la question pour l’instant."