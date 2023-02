Maintenant, Collignon ne doit plus se contenter d’un bout de dessert

Si Thibaut Collignon a décidé de ranger les chaussures de basket, l’homme ne reste pas affalé dans son canapé la main dans un paquet de chips. "Je me suis mis au crossfit voici quelques mois. C’est clairement différent du basket, sourit-il. Cela fait travailler toutes les parties de ton corps et au niveau cardio, c’est top. Pour l’instant, ce sont les grosses compétitions qui sont en train de s’enchaîner. Mais ce n’est pas comme le basket où tu as pas mal de contraintes, avec les matches du week-end. Désormais, quand j’ai un repas de famille, je ne dis plus que je passerai juste prendre un bout de dessert en revenant du match. Maintenant, je peux assister à tout le repas. C’est bête, mais cela change quand même pas mal de choses. Est-ce que Rulles est capable de monter cette année ? C’est la bonne question. Avec Rulles, il faut s’attendre à tout. Moi, Musson m’a vraiment laissé une belle impression en finale de Coupe. Et cette équipe va encore progresser."

"Transférer au bon moment"

Du côté de Rulles, on le sait, en cas de montée, Louis Tinant et Denis Lambert ne poursuivront pas. Les deux hommes pourraient d’ailleurs arrêter au terme de la saison même si l’équipe ne montait pas. Mais est-ce que monter en R2 en devant remanier son effectif serait une bonne chose pour Rulles ? "La question, ce sera surtout de faire les bons choix aux bons moments et de ne pas s’y prendre trop tard pour transférer sinon, il ne te restera plus personne, dit Thibaut Collignon. Dans tous les cas, si Denis et Louis arrêtent, tu devras faire venir des joueurs. Autant prendre des mecs qui ont envie de jouer plus haut afin d’avoir un noyau qui tient la route dans les années à venir."