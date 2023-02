Les 5 matchs à suivre en P2 et P3

1. Nothomb – Bleid (2A) Match de gala samedi soir avec le leader Bleid qui se déplace avec quatre points d’avance à Nothomb, son plus proche poursuivant. Si Bleid l’emporte, on ne voit pas qui pourra entraver la marche des Panîs vers la P1. Si Nothomb parvient à s’imposer, les cartes seront rebattues. C’est aussi le choc entre la meilleure défense (Bleid, 10 buts) et la meilleure attaque (48, Nothomb).