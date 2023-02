Nous avons effectivement subi deux défaites de rang début d’année, mais nous savions que ça arriverait tôt ou tard. Nous nous sommes bien repris. J’espère que nous n’aurons plus de creux d’ici la fin de saison, mais le programme qui nous attend en mars sera corsé avec des déplacements chez le 1er, le 3e et la réception de Verviers.

Vous êtes à un point du leader. Tout est possible pour le titre. Les joueurs ont-ils l’intention de jouer le coup jusqu’au bout ?

Nous ne jouerons jamais pour perdre, mais ce n’est pas un objectif de monter. On fera le point fin mars après avoir affronté les gros calibres. On n’en discute pas encore. Et je ne sais pas si nous sommes prêts pour la D2 alors que ce n’est que notre première campagne en D3.

Votre groupe est suffisamment étoffé, non ?

Nous n’avons jamais été moins de sept, même en déplacement. Et je pense que c’est une clé en D3. On ne peut pas faire une bonne saison en D3 quand une partie des joueurs rechignent à jouer en déplacement. Chez nous, tout le monde est enthousiaste, peu importe l’endroit où on joue.

Plusieurs de vos joueurs évoluent en D3 en prairie. Leurs coaches ne sont pas trop réticents ?

Non, ils sont ouverts. Le coach de Meix (Philippe Petit) est même venu nous voir à Étalle. Je n’ai jamais compris les entraîneurs qui ne veulent pas que leurs joueurs pratiquent le futsal. C’est une bonne mise en jambes avant le week-end et le risque de blessure n’est pas énorme. Puis les joueurs font quand même ce qu’ils veulent, ils ne sont pas professionnels.

En cas de montée, vous recruterez ?

Oui, en D2, il faudrait un ou deux joueurs en plus. Mais trouver des garçons qui ont le niveau de la D2 et qui ne demandent pas d’argent, c’est compliqué. Chez nous, il est hors de question de payer qui que ce soit.