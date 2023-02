Étienne Poncin (Messancy) Étienne, Étienne, tiens-le bien, qu’elle chantait Guesch Patti. Il y en a un qu’il n’a pas tenu manifestement. Affolé, affolant, il a glissé sur son gant.

Défenseurs

Luka Lamoline (Bourdon) Ah, ce tackle à la Di Meco, juste dans l’axe de la caméra. Ou quand Lamoline rime avec borderline.

Loris Giuliano (Durbuy) Un mois à peine qu’il est là, trois fois déjà qu’il se fait remarquer. Le youtubeur préféré du foot luxembourgeois va faire un carton sur sa prochaine vidéo. Et tiens, à propos de vidéo, on attend toujours celle qui doit témoigner du comportement raciste de Samuel Bodet…

Antoine Toussaint (Aywaille) On dit que nul n’est prophète en son pays. Antoine Toussaint a prouvé le contraire pour son retour à Givry. Quoique, là-bas, le pays a quand même bien changé…

Médians

Ertan Muric (Autelbas) Pour son frère rugbyman, un bon coup de patte peut rapporter trois points. Lui, c’est l’inverse: trois coups de patte pour un seul point. Trop injuste !

Julien Salpetier (Muno) Un passage au CP le jeudi, un penalty converti le dimanche. Il y a des semaines comme ça, où la punition s’érige en leitmotiv.

Raoul Toussaint (Longlier) Ses deux premiers buts en P1 pour enfoncer un peu plus La Roche. Pas illogique, dans le fond, que Toussaint s’accorde avec enterrement.

Attaquants

Chris Dibo (Givry) Si l’une des qualités majeures d’un attaquant est de se montrer insaisissable, alors le repreneur de Givry a tout pour briller à ce poste.

Norman Bassette (Caen) Il espérait un départ au mercato. Finalement, il a peut-être pris un nouveau départ après le mercato.

Freddy Lopange (Oppagne) Manifestement plus prolixe devant son coach que devant le but. Plus qu’à faire l’inverse désormais.

Matteo Batter (Nassogne B) Un triplé à 17 ans pour une première victoire de Nassogne B cette saison. Matteo buteur.