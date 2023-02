Godwin Gagban retenu pour la première fois avec le noyau A virtonais

Né au Togo, il est arrivé en Belgique à l’âge de 12 ans. Il avait débuté le foot à Longlier avant de passer, deux ans plus tard, dans les équipes d’âge de Virton puis de revenir à Longlier où s’il s’est distingué en équipe fanion sous les ordres de Damien Tucci. Il a donc repris le chemin inverse ensuite et vient donc d’obtenir une première récompense de ses efforts et de ses bonnes prestations avec l’équipe B.

Albanese, malade cette semaine, et Koziello, toujours tracassé par des soucis de hanche et pas à 100%, ne seront en revanche pas du voyage à Denderleeuw. Pas plus qu’Ilunga, récemment opéré, Anne, qui poursuit sa revalidation, Aguemon, qui purge un abus de cartes jaunes, et Khemais, qui souffre toujours du genou mais pour qui les nouvelles sont un peu plus rassurantes (le staff avait des craintes pour un croisé au départ).

Le groupe pour Dender: Vincensini, Sadin, De Ridder ; Cassaert, Droehnle, Remy, Delorge, Bourdin, Vinck, Lesquoy ; Doué, Sylla, Dudouit, Masangu, Paulet, Kilic ; Mboyo, Abdallah, Mabella, Gagban.