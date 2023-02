Avec l’équipe que nous avons, nous devons regarder devant. Avec notre match de retard, nous sommes virtuellement à quatre longueurs du leader. Mais c’est vrai qu’il faut rester prudent dans ce championnat. Nous n’avons, aussi, que quatre points d’avance sur le 9e, qui pourrait descendre s’il y a trois descendants luxembourgeois en D3.

Ce duel face à Gouvy constitue un tournant, non ?

Cela y ressemble, oui. Si on gagne, on reste avec les premiers. Si on perd, on sera distancé. Mais nous avons encore notre destin entre nos mains puisque hormis Vaux-Noville, nous devons encore affronter toutes les équipes qui nous précèdent. Footballistiquement, je reste convaincu que nous avons la meilleure équipe de P1. À Oppagne, on perd 1-0, mais on domine. À Gouvy, on perd 2-1, mais on domine tout le match aussi. Ethe, lui, est sérieusement monté en puissance, mais quand il est venu chez nous lors du premier match, il n’en a pas touché une.

Comment se fait-il qu’Arlon n’occupe que la septième place, dans ce cas ?

On manque de caractère. Quand tout va bien, tout va bien. Mais dès qu’il y a un grain de sable dans la machine, c’est la panique… Dimanche dernier, à Vaux-Noville, c’est la première fois que nous prenons des points que nous ne méritons pas. Habituellement, quand on joue mal, on perd ; et quand on joue bien, on ne gagne pas toujours. À Vaux-Noville, nous avons gagné sans bien jouer. C’est une qualité indispensable pour être champion.

Nous avons une autre lacune: nous marquons peu. 23 buts en 16 matchs, c’est insuffisant pour jouer un rôle en vue dans un championnat (NDLR, les six premiers ont marqué entre 29 et 39 buts). Nous avons recruté deux bons renforts au mercato (Lamotte et Protin), mais ce ne sont pas des buteurs.

La saison dernière, Macalli avait planté 25 buts à lui seul. Si vous pouviez le faire revenir pour les dix derniers matchs, vous le prenez ?

Macalli, on connaît ses qualités et ses défauts. Avec lui, on aurait marqué 15 buts de plus. Mais l’esprit d’équipe serait moins bon. Donc non, je ne le prends pas.

Tous les Gouvions sont unanimes. Pour eux, Arlon est l’équipe qui propose le plus beau jeu. Vous préféreriez qu’on dise qu’Arlon ne joue pas bien, mais avoir six ou sept points de plus ?

Non. C’est agréable d’entendre des adversaires louer la qualité de notre jeu. Et, à mon âge, la manière compte autant que les résultats. Je reste un compétiteur, mais en tant que milieu de terrain, je ne prendrais aucun plaisir dans une équipe qui balance à tout va. Il y a un idéal à atteindre: allier le résultat à la manière.

Votre papa Guy et votre pote Arnaud Lakaye feront leurs adieux à Arlon en fin de saison. Du coup, vous aussi ?

Je ne sais pas encore. J’ai discuté avec le président, avec le futur coach (Philippe Gomrée). Maintenant, il faut convaincre Madame (rires). Si j’étais célibataire et sans enfant (NDLR, il en a deux), je resterais. Mais là, avec ma vie de famille, sachant que je réside à Liège, c’est compliqué.

Vous pourriez rejoindre vos copains Bury et Lakaye au Croatia Wandre, actuel leader de P3 ?

Non. Si je devais quitter Arlon, ce serait évidemment pour me rapprocher de chez moi. Mais j’ai encore envie de jouer en P1.