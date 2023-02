275 km, 3 nuits blanches et une 5e légende pour Frédéric Gofflot

Il est encore venu à bout de ses 275 km, et 10 600 m de dénivelé positif. Parti vendredi à 19 h, Frédéric Gofflot a rallié Bernardfagne (Ferrières) lundi à 10h47, soit après 63h47 d’effort, 12e sur 30 finishers, pour enfiler une 5e médaille en 6 dossards et 7 éditions du Legends, dont une sur un 500 km exceptionnellement à la carte en 2020.

2e au tableau des médailles

"Je suis le 2e à en avoir le plus, derrière Ivo Steyaert qui en a 6 (NDLR: et 1er en 2022 et 2e cette année derrière Lander Debrabandere vainqueur en 48h24), sourit le Gaumais de 52 ans, qui avait encore allongé 33 km au D + le week-end précédent et bossé la semaine, chez Ferrero et dans sa ferme. J’ai juste manqué la première édition, et abandonné 1 fois après 145 km. Tombé dans l’Ourthe, je m’étais coupé au tibia. J’avais dû aller en clinique me faire désinfecter. Pour la première fois, le parcours n’avait pas été communiqué, on a reçu la trace juste avant le départ. À encoder dans notre GPS, car il n’est pas balisé. On pensait partir de Bernardfage, comme en 2022. Mais on nous a conduits en bus au barrage de Nisramont. Cela m’a permis de me reposer une demi-heure de plus."

A le ferme mardi

C’est qu’après, il n’était plus trop question de croiser Morphée.

"J’ai passé 3 nuits dehors. J’ai juste dormi 2 fois, dans les Fagnes, dans des bois, une demi-heure tout au plus au total, et sans mettre de réveil. La première nuit, dans les Fagnes aussi, a été très dure, avec de la pluie non-stop et beaucoup de boue. Je n’arrêtais pas de m’enfoncer. Pour le reste, les conditions étaient bonnes. J’ai comme d’habitude un peu souffert d’un genou. Pourquoi ? je ne sais pas. À l’autre, j’ai une fissure du ménisque, mais jamais de gêne. Je n’ai jamais faibli physiquement sinon. J’ai même été 10 minutes plus vite qu’en 2022, sur un parcours certes différent en partie, mais sur un terrain semblable. Et mardi, je retravaillais déjà à la ferme."