Virton porte plainte contre Genk et le Standard

Que nenni ! L’Excelsior Virton, impliqué comme ces deux clubs dans la lutte pour le maintien, a saisi la balle au bond et décidé de porter à son tour une réclamation contre les deux équipes. Demandant ainsi que le point obtenu par chacune de ces formations au terme du match leur soit retiré.

Le club gaumais a publié le communiqué suivant pour expliquer sa démarche: "En conformité avec le règlement de l’URBSFA et sur base des Articles B11.22.3 RF et B11.24 RF du règlement fédéral, et en violation des Articles B4.98, B4.99, B4.100, B4.112 et B4.120 du même règlement fédéral, le Royal Excelsior Virton demande le retrait des points obtenus par Jong Genk et SL16 lors de la rencontre comptant pour la 19e journée de Challenger Pro League disputée le 19 février 2023 suite à une remise pour cause d’intempéries le 20 janvier 2023 car chacune des deux équipes comptait deux joueurs non réglementairement qualifiés pour cette rencontre, à savoir les joueurs Nicolas Castro et Aziz Ouattara avec les Jong Genk, et les joueurs Aleksander Buksa et Brahim Traore avec le SL16."

Si la réclamation de l’Excelsior aboutit, son retard sur le Standard ne serait plus de cinq points mais de quatre. Et l’écart avec Genk se chiffrerait à cinq unités plutôt que six.