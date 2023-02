C’est un très bon bilan. Nous avons l’une des équipes les plus jeunes de la série. Et on apprend toujours plus en jouant le haut du tableau.

Trois de vos jeunes talents ont justement migré vers l’équipe A, en P2, en janvier. C’est aussi une fierté pour vous ?

Oui, c’est sans aucun doute la plus belle chose qui soit arrivée cette saison, plus encore que notre bon bilan. Gatien Yernaux, Mathys Picard et Mathis Javaux, ce sont trois gamins de 17 ans et 19 ans qui aujourd’hui sont repris dans les 15 en P2 et grappillent chaque semaine du temps de jeu. C’est notre plus belle réussite.

Mais comme je l’ai dit aux dirigeants, c’est tout le travail de leurs anciens coaches également, pas seulement le mien.

"Il y a peu certains parlaient d’U16, ils évoquent désormais la P2"

Et il y en a d’autres qui pointent le bout de leur nez ?

Tout à fait. Léo Chastain, par exemple, n’était pas toujours repris en début de saison. Aujourd’hui, il est titulaire en équipe B et il n’a, lui aussi, que 17 ans.

Nous venons d’intégrer trois jeunes qui n’ont pas encore 16 ans à l’équipe de P3: Yan Abé, Germain Pierre et Maxime Cottin. Les frères Adem et Ali Toktas devraient également faire le saut durant la saison.

Il y a vraiment un très bon cru mais cela fait partie de la politique d’Ochamps. Il y a peu, ils parlaient des U16. Aujourd’hui, certains sont en P2.

Vous avez déjà utilisé une trentaine de joueurs cette saison. Est-ce une difficulté pour vous ?

Une dizaine d’entre eux sont des joueurs de la A qui sont venus dépanner. Nous faisons confiance au noyau B mais ce n’est pas un problème s’il y a des va-et-vient entre les deux équipes. Je suis en contact permanent avec Sébastien (NDLR: Ricci, l’entraîneur de l’équipe A) concernant les besoins des deux équipes. Il faut un mixte de jeunes et de vieux briscards comme Nicolas Arnould ou Lionel Brocard, par exemple.

Samedi, vous recevez Haut-Fays, contre qui vous avez gagné difficilement à l’aller (4-5). À quel genre de match vous attendez-vous ?

À nouveau un match compliqué. Haut-Fays prend des points un peu partout. Globalement, notre début de second tour est costaud. Après, ce sera Saint-Pierre.

Votre bilan contre les équipes du top 5 est relativement bon. Par contre, vous n’avez pris qu’un point sur 6 face à Neuvillers B et perdu à Orgeo B et à Warmifontaine. Une explication ?

On se pose souvent la question (rires). Les jeunes doivent apprendre à être plus constants, plus réguliers. On doit pouvoir gagner ce genre de rencontres "plus faciles". Sans ces points parfois bêtement perdus, nous serions dans le top 3 aujourd’hui.