Nicolas Louvins (Tenneville): "On n’aurait pas dû jouer ce match"

Les Tennevillois auraient pu regarder vers le haut, mais ils se sont inclinés face à la lanterne rouge de manière surprenante. Nicolas Louvins tente d’expliquer: "Pour moi, le terrain était impraticable et nous n’aurions jamais dû jouer ce match. De plus, nous avons manqué d’engagement, mais aussi de réussite. J’ai notamment frappé deux fois sur la transversale durant le premier acte." Son frangin et capitaine Christopher poursuit: "On a directement senti le match piège avec un terrain très difficile. Le ballon, à certains endroits, n’avançait même pas. Dans le noyau, il y a beaucoup de petits gabarits qui préfèrent jouer au ballon que jouer sur le physique."

Un noyau trop court ?

Ce résultat confirme l’irrégularité de leur formation . "C’est un tout, poursuit Christopher. Le club a voulu miser sur un petit noyau ou sur des joueurs qui ont été blessés longtemps. Et cela a porté à conséquences durant le premier tour, où on a fait des déplacements à douze ou treize. Ensuite, on retrouve toujours les mêmes aux activités, aux entraînements. Cela pèse sur les joueurs motivés, qui, par moments, ont perdu la motivation de bien faire les choses." Nicolas voit aussi une autre raison: "Nous ne sommes pas épargnés par la poisse et, malheureusement, notre coach ne sait pas aligner deux fois la même équipe à cause des blessures."

Malgré cette situation, les frangins sont confiants. "Je pense qu’on est sauvé à 75%, ajoute Christopher. Mais si on veut éviter de se faire peur jusqu’à la fin, autant prendre des points rapidement. " Nicolas conclut: "Nous sommes bien partis pour le maintien. Mais il ne faudra rien prendre à la légère et jouer chaque match comme une finale. Et nous pouvons toujours rêver du tour final. D’ailleurs, le match de ce dimanche contre Aye sera déterminant."