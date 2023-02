Nassogne B va mieux et espère créer des surprises

Arpès un début de saison catastrophique et seulement un point pris face à Bande lors de la première journée, Nassogne B relève la tête depuis la reprise. Alors oui, l’équipe a toujours la troisième défense la plus poreuse des séries de P3 derrière les pensionnaires de 3A Signeulx et Meix-le-Tige. Mais Rome ne s’est pas faite en un jour. Reprenons les adversaires des Nassognards depuis la reprise: Harre-Manhay B, Mormont B et Roy B. Le bilan au premier tour: 0 point, aucun but marqué et 20 encaissés. Au second tour: 4 points, 7 buts marqués et 10 encaissés. Les mauvaises langues diront notamment que les Mormontois étaient particulièrement déforcés, mais il faut reconnaître aux Verts une nette évolution.

Deux joueurs arrivent

Une évolution qui s’explique entre autres par une meilleure stabilité défensive: "au premier tour, je n’ai jamais aligné le même quatre arrière. Mis à part Simon Anciaux, notre capitaine exemplaire, les joueurs changeaient chaque semaine. Maintenant, je peux compter sur le retour de Jonathan Grevesse et Loïc Tondu est descendu d’un cran." Devant, Matteo Batter commence à se révéler. À 17 ans, il a déjà inscrit 9 buts, ce qui lui permet de s’entraîner avec l’équipe A. "J’espère le garder le plus longtemps possible, car il se donne sur le terrain." Pour compléter le groupe, Verschoren enregistre les arrivées de deux anciens d’Eprave: Bertrand Lambilotte et Quentin Saintviteux. Avec cette nouvelle dynamique positive, que peut espérer Nassogne B ? "Embêter beaucoup d’équipes. Nous devons garder cette mentalité et encore gagner un peu en confiance." Les deux semaines qui suivent ne seront pas faciles. Nassogne B affrontera les deux premiers, Bourdon et Champlon. Mais l’entraîneur-joueur ne perd pas espoir, de pourquoi pas, créer la surprise.