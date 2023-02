Je suis déçu de repartir avec un point alors qu’on rentre bien dans le match, on marque assez tôt puis Saint-Mard égalise. On arrive ensuite à mener au score avec deux buts d’écart puis on craque en fin de match. C’est donc décevant. On aurait dû repartir avec les trois points.

Avec ce triplé vous devenez meilleur buteur de votre équipe (13). Est-ce un objectif pour vous ce titre de meilleur buteur barnichois ?

Non pas du tout.

C’était votre septième partage de la saison. Comment vivez-vous le fait d’être le champion du match nul ?

Au moins, on est champion de quelque chose. C’est assez embêtant. C’est frustrant par moments car on rate la finition ou on commet des erreurs défensives. Sans cela, on aurait pu éviter pas mal de partages. Néanmoins, l’équipe est nouvelle et en reconstruction donc on peut retenir pas mal de bonnes choses.

Vous évoluez parfois comme gardien, défenseur ou attaquant. Quel est finalement votre poste de prédilection ?

J’ai toujours joué au gardien depuis que je suis petit donc je dirais gardien mais je m’amuse plus dans un rôle offensif au final.

Vous êtes actuellement sixième avec 31 points. Êtes-vous satisfait de ce bilan ?

Non car on aurait pu avoir un peu plus de points Cependant vu qu’on est en reconstruction, c’est bon signe quand même.

Vous n’êtes qu’à cinq points de la deuxième place qui pourrait faire remonter Autelbas en P2. Est-ce l’objectif que vous vous êtes fixé pour la fin de saison ?

Pas forcément. Après on joue quand même pour gagner donc si on peut remonter on ne dira pas non.

Vous connaissez bien l’équipe de Toernich puisque vous en avez porté les couleurs la saison dernière. Est-elle capable d’aller décrocher les lauriers ?

Oui. On peut dire qu’ils sont bien partis et ils répondent toujours présents dans les matchs importants.

Serez-vous toujours à Autelbas la saison prochaine ?

On ne sait pas de quoi l’avenir est fait.